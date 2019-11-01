藍營轟太陽花國賠　蘇貞昌：給政府啟示「主政者一定要解民怨、會做事」

太陽花學運警方依法驅離遭判百萬國賠，你的看法如何？ 警方依法執行公務，判決離譜。 該罰，警察執法太超過了。 投票結果 125 票 93.98 % 8 票 6.02 % 總計 133 票。

▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2014年太陽花學運期間，台北市警方在3月24日於行政院強制驅離，導致150多名警察及民眾受傷，經義務律師團及司改會協助下，30位受傷民眾向台北市政府警察局，請求國賠1006萬餘元，之後有7人撤告，北院10月30日判賠14人110萬餘元。對於藍營轟太陽花國賠不妥，行政院長蘇貞昌1日受訪時強調，這件事給政府啟示，「主政者一定要解民怨、會做事」。

北院30日判賠14人110萬餘元，司改會律師團及當事人聽判後，在法院外召開記者會，肯定北院勇於判賠，更因此確定國家就是加害人，希望未來不要再發生324這樣的事情。不過，不少藍營政治人物不滿，警大退休教授葉毓蘭就批評，「警察消極不執法時代來臨。」

太陽花國賠，藍營相當不滿，前台北市長郝龍斌批評抗議學生，「打砸行政院還能賺錢」。面對藍營開炮，蘇貞昌1日受訪時回應，「這件事給政府最大的啟示就是主政者一定要解民怨、會做事，當一個政府不理人民，民怨積到人民來反對你的時候，那是無法抗禦的，政府更應該謙卑面對。」

蘇貞昌強調，案子如果進入司法程序，台灣是法制國家，尊重司法，上訴與否也是司法程序的一部分，由主辦部會或主政單位就整個判決做研判，「我們都尊重」。

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