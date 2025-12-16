全國僅6人！補洗錢法制撐司法底盤　北檢張靜薰獲公務員傑出貢獻獎

▲賴清德表揚傑出公務員，北檢主任檢察官張靜薰獲公務人員傑出貢獻獎。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

被譽為公務人員體系最高榮譽之一的「公務人員傑出貢獻獎」，每年僅選出個人及團體各6名，今年全國共有70名公務人員、59組團體參選，競爭激烈，長期投入洗錢防制與金融偵查制度改革的台北地檢署主任檢察官張靜薰，因在法制建構與政策推動上的實質貢獻，成為本屆少數獲選的個人得主之一，並由總統賴清德親自頒獎表揚。

司法官48期結業的張靜薰，具備跨領域學術背景，為台灣大學政治系、法律系雙學士，並取得文化大學法律系與東吳大學會計系碩士學位，目前仍於台灣大學法律系博士班進修。橫跨法律與會計的專業訓練，成為她日後投入金融犯罪與金流制度設計的重要基礎；長期在第一線與政策端之間穿梭的她，彷彿1名「法制工程師」，負責把制度補齊，讓司法體系得以長期穩定運作。

張靜薰投入司法工作的選擇，與其成長背景密切相關。她童年時曾親眼目睹祖父母經營的雜貨店遭事件波及砸毀，現場滿地碎裂玻璃，讓她第一次真切感受到家人在突發狀況下面臨的無力感。相較於恐懼，當時她更多的是對家人的擔憂，也逐漸在心中形成「希望有能力保護他人」的想法，成為日後選擇司法道路的重要契機之一。

▲全國僅6人，賴清德頒公務人員傑出貢獻獎。（圖／記者黃宥寧翻攝）

進入檢察體系後，張靜薰累積完整的實務與政策歷練。擔任偵查檢察官期間，她承辦金融、貪瀆、性暴力及毒品等重大案件，著重犯罪金流追查與證據整合；派駐金融監督管理委員會期間，則逐案檢視不法事證並提出法律意見，強化檢金協作機制，協助維持金融秩序穩定。

在借調法務部檢察司期間，張靜薰主導多項關鍵制度工程，包括完成《洗錢防制法》全文修正，首度將虛擬資產與第三方支付業者納入刑責規範，並同步訂定子法，補強人頭帳戶交易管制及信託透明度等制度漏洞，奠定近年防制詐騙與金流犯罪的重要法制基礎。

此外，她也推動跨部會金融資料庫介接，訂定金融資料調閱電子化平台管理要點，在提升偵查效率的同時，兼顧資安與個資保護；在「擴大利得沒收」相關憲法訴訟中，參與制度攻防辯論，最終獲得合憲判決，確立犯罪所得得以徹底剝奪的法制方向。

▲傑出公務員北檢張靜薰獲殊榮，（左4）北檢檢察長王俊力陪同。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在人力制度方面，張靜薰亦推動「檢察官助理制度」，成功促成首波百名檢察官助理上線，協助分擔大量程序與行政性工作，讓檢察官得以回歸偵查與法律判斷核心，被檢察體系視為近年重要制度轉折之一。她同時參與擬具《貪污治罪條例》修正草案、檢察機關辦理揭弊案件參考措施，並修訂檢察機關妥速因應重大災害應行注意事項，強化司法體系在非常狀態下的應變能力與制度韌性。

張靜薰的獲獎，也讓外界看見司法體系中那些不常出現在判決書上的制度工程，如何在長時間累積下，成為打詐、防制金流犯罪與司法運作的重要支撐。