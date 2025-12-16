　
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

▲▼最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡。（圖／翻攝X、GoFundMe）

▲丈夫鮑里斯（紫衣）試圖奪槍，妻子蘇菲亞（藍衣）在旁協助。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）恐攻造成16人死亡，槍手發動攻擊初期，曾有一對夫妻勇敢挺身對峙，但隨後雙雙中彈，在彼此懷中喪命，上述過程被經過汽車的行車記錄器拍下。據信，他們也是此案第一批死者。

根據最新流出畫面，身穿紫色上衣的丈夫率先衝向槍手，將其推倒並試圖奪槍，妻子則緊緊跟在旁邊協助。未料槍手很快反擊，衝過來近距離開槍，夫妻倆在最後一刻抱住彼此，雙雙中彈身亡。旁邊停放的一輛汽車，前擋風玻璃覆蓋伊斯蘭國（IS）旗幟。

《雪梨晨鋒報》、《廣告人報》報導，影片中的夫妻被證實是69歲的鮑里斯（Boris Gurman）及61歲妻子蘇菲亞（Sofia Gurman），這對俄裔猶太夫妻為了阻止槍手薩吉德（Sajid Akram），不惜手無寸鐵地與持槍歹徒搏鬥，最終英勇犧牲。

▲▼最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡。（圖／翻攝X、GoFundMe）

▲鮑里斯和蘇菲亞相擁而亡。（圖／翻攝GoFundMe）

根據家屬聲明，這對夫妻結縭34年，原本預計明年1月慶祝結婚35周年，蘇菲亞也即將在明日（12/17）迎來62歲生日，「鮑里斯是一名退休技工，以慷慨大方和樂於助人聞名。蘇菲亞在澳洲郵局工作，深受同事和社區愛戴。」他們就住在邦迪，「一起過著誠實、勤勞的生活，以善良、溫暖與尊重的態度對待每個人，對彼此和家庭都很忠誠」，雖然痛失至親，「但我們為他們的勇敢及人性光輝感到無比驕傲。」

14日傍晚6時45分，24歲嫌犯納維德（Naveed Akram）與其50歲父親薩吉德，朝著邦迪海灘北端的猶太光明節（Hanukkah）聚會開火，釀成澳洲近30年來最嚴重的槍擊事件。薩吉德在現場被警方擊斃，納維德也中彈受傷，目前已被拘留。初步調查顯示，他們的犯案動機與伊斯蘭國極端思想有關。

洞洞鞋忘在海灘上　他們折返錄下「槍響瞬間」崩潰喊：快逃！

血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

對槍手丟磚頭「下秒遭中彈亡」　女兒哽咽：他保護深愛的人

槍手受到「IS極端思想」影響！　澳總理揭6年前曾調查

 
