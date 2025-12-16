　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林示範場域發表成果　智慧養豬邁向落地應用

▲「AI智慧養豬實證成果發表會」在雲林三好國際酒店舉行，產官學界代表齊聚交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲屏科大龔旭陽、吳庭育、潘建良教授與宜蘭大學李秀評老師帶領技術團隊合影，展現AI智慧。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為加速AI技術從研究端走向畜牧現場，雲林縣政府攜手學研單位與產業界，今（16）日舉辦「AI智慧養豬實證成果發表會」，邀集產官學界代表齊聚一堂，包括縣府相關單位、資策會、雲林縣養豬協會，以及多家在地養豬業者到場交流，共同見證AI智慧技術在豬場環境中完成實地驗證，邁出智慧畜牧落地的重要一步。

此次發表會聚焦「技術實證、場域落地、產業擴散」，除公開「全天候畜牧AI管理平台」於實際豬場的運作成果，也邀請多組學研團隊分享AI應用於養豬產業的實務經驗。現場展示中，透過影像辨識與數據分析，AI技術已可直接在豬隻自然行走過程中完成體型與瘦肉率預測，取代過往仰賴人工目測與經驗判斷的模式，實現無接觸、無碰觸屠體的估測流程，吸引不少豬農駐足詢問。

▲「AI智慧養豬實證成果發表會」在雲林三好國際酒店舉行，產官學界代表齊聚交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲科大校長張傳育致詞，期許AI成為養豬產業最佳助力。（圖／記者游瓊華翻攝）

屏東科技大學吳庭育與宜蘭大學李秀評老師團隊指出，AI影像系統能即時蒐集豬隻外觀數據，降低人為誤差，對養殖管理與後端產銷評估皆有助益。另一組由屏科大龔旭陽與潘建良老師組成的團隊，則從豬場日常管理切入，建置智慧飼養資訊平台，整合環境監測、飼料管理與豬隻成長紀錄，補足AI技術導入後的營運與決策需求，展現智慧養豬不再只是單一技術，而是朝向整體系統化應用發展。

國立雲林科技大學校長張傳育表示，AI的角色並非取代養豬人，而是成為可靠的輔助工具。面對人力短缺與飼養管理日益複雜的現況，AI可協助降低勞力負擔，並將資深豬農多年累積的經驗轉化為可被分析與傳承的數位知識。本次實證成果也顯示，只要技術能切入產業痛點，就有機會改變既有養殖模式，提升管理效率。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志指出，雲林是全台重要的養豬重鎮，縣府樂見AI科技逐步導入產業，協助業者因應疫病風險、提升管理效率並推動產業升級，未來也將持續支持相關技術的示範與推廣，讓更多豬農有機會接觸並實際運用智慧工具。

此次成果發表亦源自數位發展部數位產業署指導、國立雲林科技大學執行的「AI人才培育與智慧畜牧示範推動計畫」，因應少子化與畜牧產業缺工挑戰，透過產官學合作模式，結合資策會人工智慧研究院，引薦AWS、NVIDIA等國際大廠參與，聚焦人才培育與產業痛點解決方案開發，透過工作坊與媒合機制，累積超過120位師生與業者參與，促進技術交流與實務對接。

主辦單位表示，透過跨組織協作與跨產業交流，已有效串聯學研能量與在地產業需求，並獲得地方政府與養豬產業高度關注。未來期盼以雲林示範場域的實證經驗為基礎，持續推動智慧畜牧技術落地，協助在地豬農提升整體競爭力，為傳統養豬產業注入新的轉型動能。

▲「AI智慧養豬實證成果發表會」在雲林三好國際酒店舉行，產官學界代表齊聚交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全天候畜牧 AI 管理平台場域實證成果分享。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限
知名戀愛手遊挨批惡俗...登熱搜　網狂酸：性別雙標
快訊／北市嚴重車禍　女受困公車底命危
快訊／23歲女遭夾殺亡　相驗結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

推動「吃在地、惜食材、愛地球」　黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

五分車再鳴笛　虎尾糖廠新製糖期正式開工

陳建仁虎科大開講　談氣候韌性與大學社會責任

雲林示範場域發表成果　智慧養豬邁向落地應用

酒駕追撞奪命　台南市警溯源刨根除「醉」犯　黃偉哲：絕不寬貸

深耕偏鄉三十年　斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獲雲林醫療奉獻獎

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

推動「吃在地、惜食材、愛地球」　黃偉哲與學童共享台灣鯛午餐

五分車再鳴笛　虎尾糖廠新製糖期正式開工

陳建仁虎科大開講　談氣候韌性與大學社會責任

雲林示範場域發表成果　智慧養豬邁向落地應用

酒駕追撞奪命　台南市警溯源刨根除「醉」犯　黃偉哲：絕不寬貸

深耕偏鄉三十年　斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獲雲林醫療奉獻獎

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

23歲女清潔員任職3個月「遭賓士撞死」！司機男友分隔島崩潰大哭

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

謝麗金喝隔夜咖啡「喝到小強」！　打開杯蓋崩潰：感覺喉嚨卡蟑螂腿

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

地方熱門新聞

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

南消第四大隊操演救災指揮通信平台車偏區災時通訊零時差

全國144機關角逐國發會「政府服務獎」　台南市府交通、民政獲兩大獎肯定

進口夾藏愷他命遭罰3532萬元拒繳批發公司負責人被裁定管收

硬皮鯊亂擋小鴨　遭踹車爆全武行

新營瓦斯氣爆釀2傷南消呼籲落實桶裝瓦斯使用安全

弱勢就業一條龍服務獲肯定雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

酒駕追撞奪命台南市警溯源刨根除「醉」犯

彰化邁向AI智慧科技城！林世賢就職7週年擘劃5大願景

守護第一線救災人員健康新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

南美二館升格國有掀議會風暴蔡育輝頭綁布條抗議

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地啟用

古都魅力吸引日本學子山形城北高校399名師生教育旅行走訪台南

更多熱門

相關新聞

日月光、矽品助陣　雲科大環教成果展亮眼登場

日月光、矽品助陣　雲科大環教成果展亮眼登場

國立雲林科技大學與雲林縣環境保護局、日月光環保永續基金會、矽品精密工業股份有限公司，共同舉辦「環境教育年度成果展」。主辦人雲科大郭昭吟教授與鄭宇伸教授邀請產官學各界貴賓齊聚一堂，見證環境教育推動成果，展現校園、企業與在地環教機構共創的永續行動力。

臺灣週 官方手辦國際盛會盼躍升亞洲資產管理中心

臺灣週 官方手辦國際盛會盼躍升亞洲資產管理中心

台日大學師生跨國攜手　澀水森林步道打造手作步道

台日大學師生跨國攜手　澀水森林步道打造手作步道

嘉義市推動產官學合作　打造雲嘉嘉共同好生活圈

嘉義市推動產官學合作　打造雲嘉嘉共同好生活圈

漁船遊富山杉原海灣　產官學合作新體驗

漁船遊富山杉原海灣　產官學合作新體驗

關鍵字：

AI養豬智慧畜牧雲林產業技術實證產官學合作

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面