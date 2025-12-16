雲林示範場域發表成果　智慧養豬邁向落地應用

▲屏科大龔旭陽、吳庭育、潘建良教授與宜蘭大學李秀評老師帶領技術團隊合影，展現AI智慧。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為加速AI技術從研究端走向畜牧現場，雲林縣政府攜手學研單位與產業界，今（16）日舉辦「AI智慧養豬實證成果發表會」，邀集產官學界代表齊聚一堂，包括縣府相關單位、資策會、雲林縣養豬協會，以及多家在地養豬業者到場交流，共同見證AI智慧技術在豬場環境中完成實地驗證，邁出智慧畜牧落地的重要一步。

此次發表會聚焦「技術實證、場域落地、產業擴散」，除公開「全天候畜牧AI管理平台」於實際豬場的運作成果，也邀請多組學研團隊分享AI應用於養豬產業的實務經驗。現場展示中，透過影像辨識與數據分析，AI技術已可直接在豬隻自然行走過程中完成體型與瘦肉率預測，取代過往仰賴人工目測與經驗判斷的模式，實現無接觸、無碰觸屠體的估測流程，吸引不少豬農駐足詢問。

▲雲科大校長張傳育致詞，期許AI成為養豬產業最佳助力。（圖／記者游瓊華翻攝）

屏東科技大學吳庭育與宜蘭大學李秀評老師團隊指出，AI影像系統能即時蒐集豬隻外觀數據，降低人為誤差，對養殖管理與後端產銷評估皆有助益。另一組由屏科大龔旭陽與潘建良老師組成的團隊，則從豬場日常管理切入，建置智慧飼養資訊平台，整合環境監測、飼料管理與豬隻成長紀錄，補足AI技術導入後的營運與決策需求，展現智慧養豬不再只是單一技術，而是朝向整體系統化應用發展。

國立雲林科技大學校長張傳育表示，AI的角色並非取代養豬人，而是成為可靠的輔助工具。面對人力短缺與飼養管理日益複雜的現況，AI可協助降低勞力負擔，並將資深豬農多年累積的經驗轉化為可被分析與傳承的數位知識。本次實證成果也顯示，只要技術能切入產業痛點，就有機會改變既有養殖模式，提升管理效率。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志指出，雲林是全台重要的養豬重鎮，縣府樂見AI科技逐步導入產業，協助業者因應疫病風險、提升管理效率並推動產業升級，未來也將持續支持相關技術的示範與推廣，讓更多豬農有機會接觸並實際運用智慧工具。

此次成果發表亦源自數位發展部數位產業署指導、國立雲林科技大學執行的「AI人才培育與智慧畜牧示範推動計畫」，因應少子化與畜牧產業缺工挑戰，透過產官學合作模式，結合資策會人工智慧研究院，引薦AWS、NVIDIA等國際大廠參與，聚焦人才培育與產業痛點解決方案開發，透過工作坊與媒合機制，累積超過120位師生與業者參與，促進技術交流與實務對接。

主辦單位表示，透過跨組織協作與跨產業交流，已有效串聯學研能量與在地產業需求，並獲得地方政府與養豬產業高度關注。未來期盼以雲林示範場域的實證經驗為基礎，持續推動智慧畜牧技術落地，協助在地豬農提升整體競爭力，為傳統養豬產業注入新的轉型動能。

▲全天候畜牧 AI 管理平台場域實證成果分享。（圖／記者游瓊華翻攝）