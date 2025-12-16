共軍由演轉戰威脅存在　國防部：敵猝然攻擊部隊不待命令作戰

▲國防部透過報告表示，若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令，去中心化作戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中共威脅與日俱增，國防部透過報告表示，中共從未放棄武力併吞台灣，持續強化跨軍（兵）種訓練，從單純軍事演習轉向常態、多兵種實戰化演練，當中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，國軍依令開設「國軍應變中心」，並視敵情威脅提升戰備等級，預防共軍「由演轉戰」威脅，若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。

立法院外交國防委員會邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄明報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢，國防部的書面報告已送至立法院。

國防部在報告中指出，中共從未放棄武力併吞台灣，持續強化跨軍（兵）種訓練，從單純軍事演習轉向常態、多兵種實戰化演練，有關共軍活動要況與潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域、台海周邊海域。

在台海周邊海域方面，國防部表示，海警船不定期於外（離）島禁(限)制水域從事編隊巡邏、施放空飄氣球或無人機對我周邊實施情蒐，另運用民船（權宜輪）關閉AIS或切換不同海上移動通信識別碼（MMSI）等方式，偽冒規避查緝，以拋放錨鏈拖曳方式，破壞我聯外海底電纜，造成我國通訊短暫異常，旨在擴大灰色地帶襲擾，意圖擾亂政府及民生運作與打擊軍民士氣，逐步加大對台威脅恫嚇。

國防部也表示，共軍常態派遣海、空兵力逾越中線赴我周邊執行所謂的「戰備警巡」及「聯合戰備警巡」，頻次與數量逐年上升，不僅以實際軍事行動壓迫台灣，且結合「灰色地帶」襲擾手段，加大對台威懾力度，提高台海周邊衝突風險。

面對中共常態化灰色地帶襲擾，國防部說，除運用各情監偵系統掌握周邊共軍動態、持續與國安會及國安局等跨部會綿密情資共享，並運用定期友盟情資交流機制，掌握敵情威脅與戰略關鍵預警徵候外，平時依照敵關鍵預警徵候，於「突發狀況處置規定」訂定各項敵情威脅模式及襲擾類型，以妥適派遣海、空兵力實施應處，俾利突發狀況處置。

國防部也指出，當中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視敵情威脅程度發展，提升戰備等級（二級或一級加強戒備）執行立即備戰操演，指導三軍部隊執行應變任務，預防共軍「由演轉戰」威脅。若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。

另外，國防部透露，面對中共日益增強的灰帶侵擾與挑釁，國軍規劃於2026年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏，確保戰略、作戰及戰術層級單位均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標，確保任務達成。