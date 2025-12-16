　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

加速馬太鞍溪災後復原　行政院設光復工作站統籌地方中央

▲▼為加速馬太鞍溪災後復原，行政院設光復工作站統籌地方中央，政委陳金德親赴災區走訪。（圖／工程會提供）

▲為加速馬太鞍溪災後復原，行政院設光復工作站統籌地方中央，政委陳金德親赴災區走訪。（圖／工程會提供）

記者陳家祥／台北報導

為落實馬太鞍溪堰塞湖災後復原與重建工作，行政院今（16日）設立「光復工作站」，作為中央深入地方、統籌協調的前進據點。政務委員陳金德今實地走訪光復、萬榮及鳳林等三重災區鄉鎮，與鄉長、村長及部落代表進行面對面溝通。他強調，重建規劃「必須建立在居民的想法上」，並表示行政院將以公開、透明、有效率的方式推動相關工作，回應地方需求與民意期待。

光復工作站設於光復火車站出口旁，主要任務包括協調重建作業、列管執行進度、提供民眾諮詢與服務。初期由行政院工程會、原住民族委員會及東部聯合服務中心派員進駐，後續將增聘兩位在地人員強化團隊運作。

工程會表示，工作站每日彙整工程推動情形，透過現地會勘與研商會議，即時掌握第一線狀況，同時每週召集經濟部、內政部、農業部、交通部等施工團隊，於工作站共同檢討重建進度，協力排除執行障礙，提升跨部會整合效能。

陳金德說，光復工作站的設立，是災後復原工作的關鍵里程碑，中央必須深入在地，掌握重建第一線的狀況，讓整體策略與進度更加透明、具體。他指出，行政院不僅希望重建能夠加快腳步，更要確保做得「對」，做得「合適」，中央的角色，是支援與整合，但真正的復原規劃，必須來自居民的需求與生活現實。

除視察工作站設置狀況，陳政委也親自前往三個受災鄉鎮進行拜會，與鄉鎮首長及部落代表深入交換意見。他指出，行政院相當重視地方基層的意見與聲音，因此後續災後重建中央協調會報，將採擴大參與方式運作，原則上每季召開一次，並邀請花蓮縣政府、縣議會、三個鄉的鄉長及原民部落代表參與，讓地方能直接參與決策，確保政策方向與在地需求一致。

此外，陳金德也與馬太鞍部落族人一起討論未來安全、美好、平安、韌性的馬太鞍願景，並前往光復鄉保安寺向佛祖上香祈福保佑族人平安順遂。

陳金德說，為深化與地方的溝通與合作，行政院預計於12月23日，在光復國小舉辦災後復原跨部會說明會，向當地居民與各界公開說明目前重建進度與方向，並蒐集居民回饋，作為未來重建方案的重要參考。

陳金德表示，重建絕不只是硬體的修復，更是生活與信任的重建。政府會持續用行動證明誠意，讓民眾看到希望。目前行政院已整合相關部會推動河防整治、家園重建、交通改善、校園修復與產業振興等多項重點工程。

工程會強調，重建工作不只是讓災區恢復原狀，更要讓光復成為一個更安全、更有韌性、更宜居的家園。行政院也將持續與地方緊密合作，建立一個長期穩健、以人為本的重建體系，陪伴災區一步步走向復原的道路。

▲▼為加速馬太鞍溪災後復原，行政院設光復工作站統籌地方中央，政委陳金德親赴災區走訪。（圖／工程會提供）

12/14 全台詐欺最新數據

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

