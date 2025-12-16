柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城等案的台北市前市長柯文哲，今（16日）到台北地院出庭，完成全案一審的個人答辯，因律師團尚未答辯完畢，審判長諭知明天（17日）上午續審，柯文哲開完庭受訪再批檢方有證據就拿出來，「何必花2天時間去講一個故事，講完也不能證明什麼。」

▲柯文哲涉犯京華城案16日到台北地院完成個人答辯，受訪時再批檢方編故事。（圖／記者黃哲民攝）

媒體順勢問柯如何看待新竹市停職市長高虹安二審改判結果，柯沒停步，只「ㄏㄥˋ」了一聲，逕自上車離開。

檢方今上午9點44分起，繼續昨天未完的京華城案圖利、收賄案情論告程序，下午2點多結束，柯文哲從下午2點54分起個人答辯，講了40分鐘喊冤、強調司法應維護社會公平正義，不該成為政治工具，「若重來一遍、由我執政，一定會時刻提醒自己節制，當權者不能將手伸進司法！」

柯的律師團接手答辯，主張政風系統涉及政治偵防、監察院介入、檢方辦案違法等內容，因律師團講不完，審判長在晚間5點出頭諭知休庭，明天上午9點30分繼續。

柯文哲逗留庭外20分鐘討論後，走出北院受訪表示檢察官花了2天的時間，在講一個看似完整的故事，「他們就是利用搜索，扣押我的手機啊電腦的、USB，從裡面找資料，去跟京華城去做串連，編一個故事。」

柯強調，「法庭上是講證據，講事實，講真相。如果你有證據，就拿出來就好了嘛，你何必花2天時間去講一個故事，講完也不能證明什麼，就這樣！」