太陽花過後／北院一審判北市警111萬　基層警斥：請法官來「前線」給點意見

太陽花學運警方依法驅離遭判百萬國賠，你的看法如何？ 警方依法執行公務，判決離譜。 該罰，警察執法太超過了。 投票結果 131 票 93.57 % 9 票 6.43 % 總計 140 票。

▲市警局因太陽花學運一審判賠111萬，警員痛批麻煩北院法官來現場熱鬧一下。（資料照／記者徐文彬攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警2014年為處理太陽花學生攻佔行政院一事，當天做出驅離動作時，遭抗爭者認為失當提出國賠。北院一審竟判賠111萬元；有當時站在第一線的基層警員聽到表示感慨，「請北院法官一起來前線熱鬧一下」、「一定要上訴，當時被大學生當狗罵還要賠錢」。

2014年3月份，大學生企圖衝撞立法院遭警方強制驅離，事後竟提出國賠申請，北院一審竟判北市警局應賠償111萬元，此舉一出引發許多當時曾參與「太陽花」學運的協勤警員反彈，許多警員都認為北市警局應該要上訴捍衛立場，且一定要力爭到底。

▲有警員私下表示，支持北市警局提出上訴到底，這樣才能捍衛警察尊嚴。（圖／本報資料照）

站在第一線的基層警員表示，當時受命就是要守住行政院，且有部分抗爭者根本就是失控，所以只能奮力抵擋，沒想到最後還要北市警局為了這場流血衝突賠錢，那這樣參加警員的傷痛誰來撫平，只能自己躲起來舔傷口。

該名警員也說，一定要上訴，當時太陽花學運的抗爭者，因為獲得政府正面回應，竟然直接帶著大批人馬想衝進行政院，甚至還有人拿東西擊破行政院窗戶，警方最後不得已直到24日凌晨才開始舉牌警告，最後到清晨5點才清場完畢。

「每天被抗爭者當狗罵！」警員說，這種判決怎麼可能會讓人服從，難道就這樣讓他們攻佔立法院嗎，還是這個現場有更好的處理方式，希望判決的法官也來參加看看，站在第一線面對抗爭者，給點指導棋看如何解決。

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