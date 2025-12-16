陳建仁虎科大開講　談氣候韌性與大學社會責任

▲虎科大校長張信良（右）代表學校感謝中研院院士陳建仁（左）蒞校演講。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

前副總統、中央研究院院士陳建仁，昨（15）應國立虎尾科技大學邀請，以「從氣候變遷與永續韌性談大學的社會責任」為題演講，從氣候危機、公共衛生到大學治理談永續發展，並肯定虎科大以2048年達成淨零排放為目標，展現技職大學實踐社會責任的決心。

陳建仁表示，人類已進入「人類世」，工業革命後大量燃燒化石燃料，造成全球暖化與極端氣候，自然環境的反撲往往由最弱勢者承擔，形成「冷漠的全球化」。他指出，若只用國內生產毛額（GDP）衡量發展，易忽視貧富差距與環境破壞，「我們既浪費糧食，也浪費地球有限的環境容量」，呼籲兼顧公平與永續。

▲中研院院士陳建仁蒞臨虎科大主講「從氣候變遷與永續韌性談大學的社會責任」。（圖／記者游瓊華翻攝）

他說，聯合國永續發展目標（SDGs）已成為各國共同語言，從消除貧窮、氣候行動到永續城鄉，都是大學必須面對的議題。「很多永續技術其實已經存在，關鍵在於能不能用在對的地方、幫助對的人。」

在健康面向上，他以空氣、水與土壤污染為例指出，PM2.5與有毒物質會增加心血管、肺部與神經疾病風險，對兒童與高齡者影響尤深。氣候變遷也讓熱浪、暴雨、洪水與乾旱更加頻繁，世界衛生組織已將氣候變遷視為本世紀最大健康威脅之一。

他並以「防疫一體」（One Health）概念強調，人類、動物與環境健康相互牽連，登革熱等疾病會隨氣候改變擴散，「沒有任何國家可以單獨防疫，No one is safe unless everyone is safe。」

談到韌性城市，他指出，城市必須同時具備容受、調適、回復與轉型能力，從防洪設施、水資源管理、智慧能源到社區防災組織，都攸關在衝擊中維持運作與快速復原，「韌性不只是工程問題，更是治理與社會信任的考驗」。

回到大學角色，陳建仁表示，大學在永續與氣候韌性上至少肩負4項任務：校園治理與減碳、教學與人才培育、研究與創新，以及社會參與與地方連結。透過訂定淨零路徑、開設相關課程、推動大學社會責任實踐（USR）與產學合作，大學可以成為社會轉型的關鍵動力。

他特別讚許虎科大是全國首所設置「永續發展暨社會責任處」為一級單位的大學，並以2022年為基準年，設定2048年達成淨零排放，同時將「綠能」列為校務六大策略之一，推動太陽能設施、熱泵系統與智慧電表管理用電，展現技職大學在能源轉型上的示範效果。

在在地實踐方面，他肯定虎科大推動「雲林行動智庫」，協助地方面對氣候與產業轉型，並投入「虎尾潮水岸新生」高灘地環境教育，結合社區與生態保育，帶領學生走出校園、走入社會。

陳建仁表示，永續發展是共同目標，氣候韌性是世代使命，「大學既是知識殿堂，也是價值與行動的起點」，期許虎科大持續結合科技專業與人文關懷，與地方及國際夥伴合作，為達成聯合國永續發展目標與全球淨零願景貢獻力量。

▲陳建仁院士（中）期勉學子在AI科技發展的浪潮中，不忘對世界的關懷與彼此連結。（圖／記者游瓊華翻攝）

虎科大表示，將以此次演講為契機，持續強化校園永續治理，鼓勵師生參與淨零行動，讓校園成為培育永續公民與綠色科技人才的重要基地。