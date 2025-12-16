必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

▲必勝客優惠代碼近日在Threads上爆紅。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

必勝客近日有兩組「優惠代碼」在Threads上爆紅，點餐時只要輸入代碼「15696」，就能以89元吃到「個人鬆厚比薩+副食+飲料」，還有一組「15596」能用122元吃「9吋鬆厚小比薩＋2副食或飲料」，高CP值引發瘋搶，但有網友抱怨部分門市無法使用。業者證實有這兩組優惠碼，但因兌換踴躍導致部分門市庫存短缺，暫時無法供貨。

必勝客2組優惠代碼兌換套餐太划算，不少人吃完就在社群平台PO文推薦，但近日不少網友回報，許多門市已無法使用此兩組優惠碼，留言：「不能訂欸」、「我這邊門市直接關掉這個活動」。《ETtoday新聞雲》實測，部分門市確實無法使用。

業者解釋，序號兌換反應熱烈，部分門市因食材庫存短缺，暫時無法提供兌換。必勝客表示，「15596」代碼使用期限至12月22日，「15696」則到明年1月31日，實際販售仍依各門市進貨量為主。

除了必勝客優惠，《ETtoday新聞雲》整理其他速食店「銅板組合」供讀者參考，最低50元就能吃到小套餐。

▲漢堡王歲末歡慶優惠券內含「1+1自由配$69」組合優惠。

●漢堡王

漢堡王「歲末歡慶優惠券」內含「1+1自由配$69」，主餐類推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條、勁濃起士薯等7種選擇，開放搭配玉米濃湯、美式、黃金QQ球、小薯、小杯飲品5品項，有35種組合。使用期限至12月31日。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡最新「MOS超值省」超級元氣早餐祭出銅板優惠，可享「摩斯貝果+大杯冰紅茶」特價59元，以及培根雞蛋貝果、火腿歐姆蛋貝果、蕃茄吉士蛋貝果3選1搭配大杯冰紅茶只要79元。使用期限至明年1月19日

●麥當勞

麥當勞有「1+1星級點」常態銅板組合優惠，紅區任選1品項加白區任選1品項只要50元、69元；其中，50元紅區有麥香雞、吉事漢堡、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、蘋果派、小薯及大蛋捲冰淇淋，69元紅區則有麥克雙牛堡、6塊麥克雞塊、原味麥脆雞腿、辣味麥脆雞腿、麥香魚及OREO冰炫風。

白區則統一開放可樂、可樂ZERO、雪碧、檸檬紅茶、無糖紅茶、無糖綠茶及熱紅茶任選，最多省37元。

●德克士炸雞

德克士「A+B任選69元」銅板優惠，A區有起司蔬菜牛肉堡、咔滋啃骨雞（辣）、咔滋香辣雞翅、德克士雞塊4塊、咔滋洋蔥圈、彩蔬沙拉、咔滋薯霸／金黃地瓜薯霸、紫金QQ球；B區有冰紅茶、無糖綠茶、百事可樂／無糖百事可樂／七喜、現磨美式咖啡、熱紅茶、玉米杯。