　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客優惠代碼近日在Threads上爆紅。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

必勝客近日有兩組「優惠代碼」在Threads上爆紅，點餐時只要輸入代碼「15696」，就能以89元吃到「個人鬆厚比薩+副食+飲料」，還有一組「15596」能用122元吃「9吋鬆厚小比薩＋2副食或飲料」，高CP值引發瘋搶，但有網友抱怨部分門市無法使用。業者證實有這兩組優惠碼，但因兌換踴躍導致部分門市庫存短缺，暫時無法供貨。

必勝客2組優惠代碼兌換套餐太划算，不少人吃完就在社群平台PO文推薦，但近日不少網友回報，許多門市已無法使用此兩組優惠碼，留言：「不能訂欸」、「我這邊門市直接關掉這個活動」。《ETtoday新聞雲》實測，部分門市確實無法使用。

業者解釋，序號兌換反應熱烈，部分門市因食材庫存短缺，暫時無法提供兌換。必勝客表示，「15596」代碼使用期限至12月22日，「15696」則到明年1月31日，實際販售仍依各門市進貨量為主。

除了必勝客優惠，《ETtoday新聞雲》整理其他速食店「銅板組合」供讀者參考，最低50元就能吃到小套餐。

▲▼漢堡王7月優惠券 。（圖／業者提供）

▲漢堡王歲末歡慶優惠券內含「1+1自由配$69」組合優惠。

●漢堡王
漢堡王「歲末歡慶優惠券」內含「1+1自由配$69」，主餐類推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條、勁濃起士薯等7種選擇，開放搭配玉米濃湯、美式、黃金QQ球、小薯、小杯飲品5品項，有35種組合。使用期限至12月31日。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡最新「MOS超值省」超級元氣早餐祭出銅板優惠，可享「摩斯貝果+大杯冰紅茶」特價59元，以及培根雞蛋貝果、火腿歐姆蛋貝果、蕃茄吉士蛋貝果3選1搭配大杯冰紅茶只要79元。使用期限至明年1月19日

●麥當勞
麥當勞有「1+1星級點」常態銅板組合優惠，紅區任選1品項加白區任選1品項只要50元、69元；其中，50元紅區有麥香雞、吉事漢堡、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、蘋果派、小薯及大蛋捲冰淇淋，69元紅區則有麥克雙牛堡、6塊麥克雞塊、原味麥脆雞腿、辣味麥脆雞腿、麥香魚及OREO冰炫風。

白區則統一開放可樂、可樂ZERO、雪碧、檸檬紅茶、無糖紅茶、無糖綠茶及熱紅茶任選，最多省37元。

●德克士炸雞
德克士「A+B任選69元」銅板優惠，A區有起司蔬菜牛肉堡、咔滋啃骨雞（辣）、咔滋香辣雞翅、德克士雞塊4塊、咔滋洋蔥圈、彩蔬沙拉、咔滋薯霸／金黃地瓜薯霸、紫金QQ球；B區有冰紅茶、無糖綠茶、百事可樂／無糖百事可樂／七喜、現磨美式咖啡、熱紅茶、玉米杯。

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡
勞工2026請假新規！　9大QA一次看
柬轟炸泰平民區！「大火吞民宅」畫面曝
快訊／夾殺23歲女！駕駛是知名鹽酥鴨老闆
快訊／張宏年死因不明！　將解剖釐清
快訊／新店嚴重車禍　女騎士「臟器外露」當場死亡
快訊／00919換股！8進8出
200kg巨輪擊中特斯拉！　超衰新車才落地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

【廣編】麗寶樂園親子農場試營運「樂園遊客」免費體驗　Hahababy路跑演場會登場

新北第八、第九座哈客館同步啟用　三重、板橋中山擴大都會客家文化能量

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中　老師傅主打「手工現做」

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【廣編】費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

【廣編】麗寶樂園親子農場試營運「樂園遊客」免費體驗　Hahababy路跑演場會登場

新北第八、第九座哈客館同步啟用　三重、板橋中山擴大都會客家文化能量

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中　老師傅主打「手工現做」

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【廣編】費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

曾豪駒回鍋桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

上月才開唱！民歌教父楊弦驟逝　遺孀悲痛發聲：很抱歉

英特爾發布IT資料中心策略白皮書　揭示15年轉型節省逾114億美元成本

福岡星野集團新飯店明年7月開　每晚1340元起、房內享海峽景觀

女駕駛狂揮手「原來是輪胎扁了」　台東成功警伸援手

Cheap點尹錫悅愛扣紅帽、輸不起恨國會　網洗版笑：懷疑你在偷臭

「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京

消費熱門新聞

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化硬體

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

佛蒙特咖哩不只有甜味！

超市量販巧克力買1送1、聖誕IP禮盒登場

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中

麗寶樂園親子農場試營運「樂園遊客」免費體驗

更多熱門

相關新聞

壽司郎三重CITYLINK店12/20開幕

壽司郎三重CITYLINK店12/20開幕

新北三重也有壽司郎了，12月20日進駐三重CITYLINK，開幕前7天極上鮪魚大腹特價40元，12月27日至明年1月2日，生鮭魚1貫、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元，同時12月26日前消費滿額，結帳時出示FB按讚畫面，1個讚可折價40元，2個折80元。

康青龍推冬季新品「焙芽Q奶系列」　限時第2杯半價、送加料券

康青龍推冬季新品「焙芽Q奶系列」　限時第2杯半價、送加料券

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

關鍵字：

美食情報美食雲銅板優惠速食店必勝客優惠代碼

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面