　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太陽花國賠郝龍斌三問蔡英文、蘇貞昌　「打砸行政院還能賺錢」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼太陽花學運經典照片回顧。（圖／本報資料照）

▲台北市警察局被認為在太陽花學運時暴力驅離學生，應賠14人111萬多元。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

2014年太陽花學運驅離濺血事件，台北地方法院30日判決台北市警局應賠償前台聯立委周倪安等14人共111萬多元。國民黨副主席郝龍斌隨即在臉書PO文，三問總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，直批司法屈從於暴力者的法律勒索，「向街頭暴力低頭，結果打砸行政院，立法院還可以靠打官司賺錢」。

郝龍斌在文中第一段提出質疑，太陽花非法衝撞、占領官署、破壞公物，警察盡責依法行政、正當執法，將他們驅離官署，維護社會運作必要的公眾秩序，「何錯之有？哪來國家賠償必要？難不成法院真是民進黨開的？」

接著，郝龍斌在第二段要求蔡英文和蘇貞昌公開表態，是否力挺警員依法行政，「如果今天是蔡英文的總統府或蘇貞昌的行政院半夜被人侵入，你們是不是還會開燈、泡茶招待客人？你們到底要站在維護法紀的警察這邊，還是肆無忌憚的暴民那邊？」

郝龍斌認為，人應該要為自己的行為負責，如今判決出爐，司法屈從於暴力者的法律勒索，相當於是認證暴力行為的合法性，「向街頭暴力低頭，結果打砸行政院，立法院還可以靠打官司賺錢」，警察執行公權力卻落得如此下場，相當於是讓台灣的民主法治成為笑話，「真是國恥。」

▲▼郝龍斌。（圖／記者季相儒攝）

▲郝龍斌PO文對蔡英文、蘇貞昌提出質疑。

「此例一開，未來示威者只要政治正確，打著公民不服從招牌，還會有警察認真執法嗎？」郝龍斌強調，這樣的司法判決結果很難讓人覺得公道，又要第一線的警員怎麼堅守法律，「消極不執法的態度就是法官想要的嗎？台灣還會有未來嗎？」

不過，對於太陽花學運國賠一案，PTT上也有許多不同聲音的討論，有網友認為應該要讓警察賠償，而不是用人民的納稅錢賠償；但也有另一派網友與郝龍斌抱持相同的意見，為辛苦執勤的警員感到不捨，「學生是否也要賠償損壞的公物？」

▼郝龍斌臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

太陽花學運國賠，郝龍斌PO文三問蔡英文、蘇貞昌。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

ET快訊
柯賜海近況曝光！招牌髮型掉光、骨瘦搭捷運站不穩　目擊民眾鼻酸
25歲星二代「脫光夜宿新莊IKEA」　光屁坐椅DIY嗆：我都
24歲大眼正妹自拍「素人無碼片」　上網賣2片就被抓了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／韓國瑜推改變外國人飲食習慣外銷豆皮　「十年前誰知台灣珍奶」

影／連戰設「英雄宴」整合國民黨挺韓國瑜　馬英九、朱立倫皆受邀

韓國瑜選戰手法「激似毛澤東」　范世平提4點：階級鬥爭，一抓就靈

前國策顧問、資拓宏宇董座「胰臟癌病逝」！　友人透露四個牽掛

中信盃黑豹旗／高中三年都沒奪勝　內思隊長曾華偉看好學弟

太陽花國賠郝龍斌三問蔡英文、蘇貞昌　「打砸行政院還能賺錢」

圖／三張照看蔡英文前後不一　國民黨：謙卑謙卑再謙卑呢？

韓國瑜選戰手法「激似毛澤東」　范世平提4點：階級鬥爭，一抓就靈

前國策顧問、資拓宏宇董座「胰臟癌病逝」！　友人透露四個牽掛

中信盃黑豹旗／高中三年都沒奪勝　內思隊長曾華偉看好學弟

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

太陽花國賠郝龍斌三問蔡英文、蘇貞昌　「打砸行政院還能賺錢」

圖／三張照看蔡英文前後不一　國民黨：謙卑謙卑再謙卑呢？

韓國瑜選戰手法「激似毛澤東」　范世平提4點：階級鬥爭，一抓就靈

前國策顧問、資拓宏宇董座「胰臟癌病逝」！　友人透露四個牽掛

中信盃黑豹旗／高中三年都沒奪勝　內思隊長曾華偉看好學弟

影／告別演說後…王金平現身立院　神情輕鬆拍攝退休影片　

國台辦指台灣「甘當棋子」　陸委會：非事實惡意攻訐

黃國昌辯不贏…哭出來　兒連環砲質詢「你不知道DC與漫威是死對頭？」

太陽花學運依法驅離警賠111萬　侯友宜：政治不要干預司法

獨／北市出招護外送員！業者需強制幫外送員保險、颱風天禁外送

作息不良放任血壓高　當心中風機率飆高

【緬甸獨家2】兒童模仿父親酗酒！魏德聖沮喪：該受教育的是父母

連千毅靠山被「包軌」檢聲押！夜訊到一半竟大停電

王正坤長榮大學開課指導博士生　傳授如何建構以顧客為本的品牌權益與定位

「抗議天王」柯賜海近況曝光！招牌髮型掉光、骨瘦站不穩　目擊民眾鼻酸

高雄監獄收容人嘔吐昏迷亡…法醫相驗疑見「私刑傷痕」！2管理員4雜役收押

【緬甸獨家1】大導親自餵食「寶寶不領情」！全場凍結魏德聖尬笑

台積電走跌　台股開高走低回測5日線

美股走跌 　台指期開盤下跌11點　　

人妻床上甜吻小王賠10萬　搬家再邀兩次「深夜約會」20萬飛了

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

范世平4點評韓國瑜：毛澤東式打法

前國策顧問病逝　友透露四個牽掛

韓國瑜提「改變飲食習慣」解決豆皮滯銷　柯文哲放聲狂笑

圖／髮夾彎！三張照看蔡英文前後不一

高雄市議會爆全武行！2議員傷勢曝光

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

韓國瑜搶攻青年票：學貸利息政府出！

邱于軒指一頓飯花5萬　尹立痛斥

北市顧問性騷擾黃瀞瑩　瘋狂傳LINE、打電話對話曝光

太陽花國賠　郝龍斌：砸政院還賺錢

黃國昌兒連環砲質詢　「你不知道DC與漫威是死對頭？」

影／遭爆「打破酒瓶刺人」　韓國瑜提告名嘴陳東豪

高中三年都沒奪勝　內思曾華偉看好學弟

劉嘉仁否認性騷擾黃瀞瑩：不接受指控、問心無愧

更多熱門

相關新聞

太陽花學運警賠百萬　侯友宜：政治不要干預司法

太陽花學運警賠百萬　侯友宜：政治不要干預司法

針對臺北市政府警察局因被認為太陽花學運時暴力驅離學生，應賠14人111萬判決出爐，擁有警察背景的新北市長侯友宜31日總質詢後受訪表示，政治不要干預司法，讓司法警察好好地保護市民，嚴正執法。

藍營不滿太陽花國賠　徐國勇批政治語言：這不就是馬政府造成的嗎？

藍營不滿太陽花國賠　徐國勇批政治語言：這不就是馬政府造成的嗎？

太陽花學運驅離北市警需賠　葉毓蘭：消極不執法時代來臨

太陽花學運驅離北市警需賠　葉毓蘭：消極不執法時代來臨

北市警太陽花判賠110萬　律團：確認國家是加害人

北市警太陽花判賠110萬　律團：確認國家是加害人

即／太陽花國賠案　判決出爐

即／太陽花國賠案　判決出爐

關鍵字：

郝龍斌太陽花學運國賠

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

清秀男左腳長9根腳趾　家人攔著不讓就醫

11月新制懶人包！星光郵局上線了

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

世界大賽秀雪乳　奶妹遭罰240萬

氣象局：下周5天雨降雨擴大再降2℃

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面