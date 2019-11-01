太陽花國賠郝龍斌三問蔡英文、蘇貞昌　「打砸行政院還能賺錢」

▲台北市警察局被認為在太陽花學運時暴力驅離學生，應賠14人111萬多元。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

2014年太陽花學運驅離濺血事件，台北地方法院30日判決台北市警局應賠償前台聯立委周倪安等14人共111萬多元。國民黨副主席郝龍斌隨即在臉書PO文，三問總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，直批司法屈從於暴力者的法律勒索，「向街頭暴力低頭，結果打砸行政院，立法院還可以靠打官司賺錢」。

郝龍斌在文中第一段提出質疑，太陽花非法衝撞、占領官署、破壞公物，警察盡責依法行政、正當執法，將他們驅離官署，維護社會運作必要的公眾秩序，「何錯之有？哪來國家賠償必要？難不成法院真是民進黨開的？」

接著，郝龍斌在第二段要求蔡英文和蘇貞昌公開表態，是否力挺警員依法行政，「如果今天是蔡英文的總統府或蘇貞昌的行政院半夜被人侵入，你們是不是還會開燈、泡茶招待客人？你們到底要站在維護法紀的警察這邊，還是肆無忌憚的暴民那邊？」

郝龍斌認為，人應該要為自己的行為負責，如今判決出爐，司法屈從於暴力者的法律勒索，相當於是認證暴力行為的合法性，「向街頭暴力低頭，結果打砸行政院，立法院還可以靠打官司賺錢」，警察執行公權力卻落得如此下場，相當於是讓台灣的民主法治成為笑話，「真是國恥。」

▲郝龍斌PO文對蔡英文、蘇貞昌提出質疑。

「此例一開，未來示威者只要政治正確，打著公民不服從招牌，還會有警察認真執法嗎？」郝龍斌強調，這樣的司法判決結果很難讓人覺得公道，又要第一線的警員怎麼堅守法律，「消極不執法的態度就是法官想要的嗎？台灣還會有未來嗎？」

不過，對於太陽花學運國賠一案，PTT上也有許多不同聲音的討論，有網友認為應該要讓警察賠償，而不是用人民的納稅錢賠償；但也有另一派網友與郝龍斌抱持相同的意見，為辛苦執勤的警員感到不捨，「學生是否也要賠償損壞的公物？」

▼郝龍斌臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）