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免讀卡機、不用背帳密！政府服務輕鬆辦　11月地價稅繳納搶先用

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▲徐國勇出席內政部資訊成果發表會。（圖／內政部提供）

▲徐國勇出席內政部資訊成果發表會。（圖／內政部提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

內政部30日舉辦內政資訊成果發表會，現場展示行動身分識別等多項系統。內政部長徐國勇分享好消息，推行多年的自然人憑證，現在已經可以綁定手機，未來民眾不必使用讀卡機，也不用背一堆帳號密碼，用手機就能申辦各項政府網路業務。

內政部表示，現場展示的行動身分系別系統，是順應現在人手一機行動上網的時代，民眾只要手機下載「T-FidO」APP，並以指紋或臉部等生物辨識方式完成驗證，以後即可免插卡、免帳號密碼，用手機登入政府機關網站，申辦各項服務。11月起繳納地價稅率先開放使用，未來也將陸續開放其他網路申辦項目使用。

此外，會場也展示「地籍存摺My Data」系統，這是民眾財產管理的新利器，從去年起，民眾只要使用自然人憑證、工商憑證、組織團體憑證或政府機關憑證，就可以上網免費查詢個人名下土地及建物概況，快速掌握個人的不動產資料，不必再翻找權狀或申請謄本。

內政部指出，現場還有展出可協助室內裝修設計人員或審查單位，快速評估住宅安全的「以BIM輔助建築防火避難審查驗證」，以及10秒快速感應的「第三代自動查驗通關系統」、「土地開發資訊系統」、「都市計畫圖資整合應用平台」等多項系統，展現內政部全程化與多元化的便民資訊服務成果。

內政部強調，政府以國人生活更方便為出發點，將持續鼓勵創新應用及資訊多元的發展，並推動跨單位業務流程整合，達成一站式內政數位創新目標，提供民眾更便捷友善的服務。

▲▼徐國勇出席內政部資訊成果發表會。（圖／內政部提供）

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