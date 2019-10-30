柯文哲嗆內政部「社會住宅不是用嘴砲」：不然公布你們蓋了多少？

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文2016年時喊出8年興建20萬戶社會住宅的政策，但台北市長柯文哲直言「不可能、不相信」，引來內政部反擊。對此，柯文哲30日受訪時說，「社會住宅是要用蓋的不是用嘴砲的」，講一個堅定的目標表達一個態度，這樣就好，打嘴砲幹什麼？還要寫一大堆，不然公布一下你們蓋了多少。

對於內政部稱「台北市是中華民國的不是柯文哲的」，柯文哲對此也反嗆「不然台北市是蔡英文的？」柯文哲表示，社會住宅是要用蓋的不是用嘴砲的，目前台北市正在施工當中的社會住宅大概接近1萬戶，但是每個社會住宅從規劃、找地到完工可以真的住進去，恐怕要6年。

「老實講後來發現，去韓國考察的經驗，這變成要國家長期的政策，然後按部就班往前進」，柯文哲說，喊口號沒有用，當時講小英8年20萬戶，裡面有5萬戶是他要負責的，「我就跟你說我做不到了，所以我跳票你一定跳票」。

柯文哲說，跳票不要緊，按部就班去做就好，後來算一算，下一任市長的第一個4年反而大概有8千多戶會完工，「我現在開工的，我任內開工的也不能在這任內完工，所以這種東西國家政策要大家講好，不管誰當市長就往前面前進，這才是目標」。

柯文哲強調，所以就講一個堅定的目標、表達一個態度，這樣就好，「打嘴砲幹什麼？還要寫一大堆，不然你們公布一下你們蓋了多少」。

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