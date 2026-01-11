尾牙續攤爛醉！25歲男嗆酒店泊車小弟　遭警帶回保護管束

▲警方對到酒店續攤喝醉的林男施行保護管束。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市中山區林森北路11日凌晨發生一起酒後糾紛案件。中山警方表示，中山二派出所守望警員於當日凌晨2時許巡邏時，發現轄內林森北路皇家酒店前有民眾與泊車人員發生爭執，警方獲報到場處理並通報支援警力維護秩序。

警方表示：任職營建業的林男（25歲）當晚參加公司尾牙聚餐後，到該酒店續攤，疑因飲酒過量要離場時，泊車人員協助林男攔搭計程車過程中，林突然發酒瘋出言怒嗆泊車人員，雙方因此發生言語衝突。林男當時呈現泥醉狀態，業者無奈報警求助。

▲中山二派出所副所長黃炤楠說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警力在場宣告林男泥醉無法控制自己，依警察職權行使法第19條，在凌晨2時35分依法將林男帶返派出所執行保護管束，待其情緒與身體狀況穩定後，凌晨3時許約1小時後交由友人帶回休息，未再衍生其他衝突。中山警方藉此案例呼籲，年終尾牙及聚餐活動頻繁，民眾飲酒應適量，切勿因酒後失序行為引發糾紛，以免影響自身與他人安全。

