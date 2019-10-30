柯文哲不信社會住宅8年20萬戶　蘇貞昌嘆：少一點口水

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲29日在議會備詢時稱，8年20萬戶社會住宅「不相信」、「不可能」、「台北市也沒有2萬戶」。內政部隨即回應強調有信心可完成8年20萬戶社會住宅，並嗆柯文哲鬼打牆論述，應該受到人民譴責。行政院長蘇貞昌30日受訪時感嘆，做事困難，批評簡單，希望多一點努力少一點口水。

對於柯文哲批評，蘇貞昌表示，「做事情是困難的，批評是比較簡單的。台灣人說『做到流汗、嫌到流涎』，真的要給做事的人多加油。社會住宅是蔡總統重要政見，到今年底可以完成近三萬戶，明年底近五萬戶，一定認真把它做好，希望中央地方都配合，多一點努力、少一點口水。」

內政部29日回應柯文哲，目前已完工使用中加興建中的社會住宅約3萬戶，年底前尚有數千戶開工，依目前已完成規劃的社宅案件，明年底完工加開工可達4萬7千戶，超過原定4萬戶的目標。

內政部表示，「台北市是中華民國的台北市，不是柯文哲的台北市，8年20萬戶社宅政策的本意在於讓青年及弱勢家戶，可透過政府的直接協助來安定居住需求，內政部按部就班引導縣市政府放心推動第一階段工作，目前也取得相當成效。」

內政部強調，雖然社宅是辛苦的任務，卻也是許多民眾期待的需求。柯市長若不願承擔責任，將青年的需求用政治化的方式來逃避，中央政府仍會負起保障人民的最終責任，將推動社宅的土地、資金、人力安排到位，也會透過這項工作帶動台灣營造產業升級，建立有能力解決問題的政府與產業體系。

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