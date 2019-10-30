內政部行動回擊柯文哲：有信心完成8年20萬戶社會住宅





▲徐國勇出席包租代管記者會。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

面對台北市長柯文哲稱「不相信」社會住宅8年能完成20萬戶，內政部以行動回擊，在30日的「社會住宅包租代管2.0聯合開辦記者會」上，內政部長徐國勇、12個縣市政府、國家住都中心及公會代表等，共同宣布社宅包租代管邁入2.0，未來將以雙軌模式，除擴及12個縣市政府招募業者辦理1萬5千戶外，更加入國家住宅及都市更新中心，透過公會及業者推動5千戶，以滿足民眾租屋需求，落實居住正義。

柯文哲29日在議會備詢時稱蔡政府8年要打造20萬戶社會住宅「不相信」、「不可能」、「台北市也沒有2萬戶」。內政部30日強調，有信心可完成8年20萬戶社會住宅，相信透過公、私部門齊心努力，可協助無力購屋的家庭，有更多元的居住選擇，落實政府照顧青年及弱勢安居的目標。

內政部表示，社會住宅包租代管提供「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的獎勵。「3稅有減免」為租金所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免；「3費有補助」包含每屋每年1萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助；以及提供房東、房客3年專業租屋管理服務，目前媒合戶數已有5千多戶。

內政部指出，為落實居住正義，持續滿足民眾租屋需求，已積極以雙軌模式，推動社會住宅包租代管「縣市版」1萬5千戶，及「公會版」5千戶。「縣市版」除延續由地方政府招募業者辦理外，推動區域更擴及全台，截至10月底止，已有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣等12個縣市政府加入計畫，於今年底前會陸續開辦。其他尚未加入社會住宅包租代管計畫的縣市，仍可向營建署申請加入。

內政部說明，為擴大服務量能，「公會版」則由國家住宅及都市更新中心，透過6直轄市地方公會及業者，推動5,000戶社宅包租代管。結合中央、地方政府及租賃服務產業界力量，積極尋覓房東、房客參與，擴展社會住宅版圖。

內政部說，為讓更多的房東房客都能參與，已與全台最大的不動產平台合作，於591房屋交易網設置「社會住宅專區」，參加社宅包租代管的房東，可透過租屋服務業者，刊登出租訊息；有租屋需求的民眾，也可從專區找尋適合的住宅，讓社會住宅出租媒合更加便利迅速。

內政部指出，107年6月27日「租賃住宅市場發展及管理條例」施行後，租屋市場正逐步建立包租代管專業服務制度，由租賃業者協助租賃雙方處理繁雜事務，有效減少租賃糾紛，營造友善、合宜的租賃住宅環境。

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