民眾黨不分區提名策略　柯文哲：遴選委員會+海選徵才

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前籌組台灣民眾黨，準備進軍國會。在接受《石評大財經》專訪時，柯文哲表示，不分區立委總計34席，前面一半還是會挑有可能選得上的菁英，「其實挑的話很簡單，按照我們過去的經驗，只要成立一個遴選委員會，每個人打圈、叉、三角形就好」；後面的部分，則是主張透過海選向社會徵才。

談到民眾黨的創立，柯文哲說，1994年台北市長選舉後，台灣就陷入藍綠統獨對抗，「一切政治問題都被簡化成藍綠統獨，很少談論效率、數據、科學」，成立台灣民眾黨就是希望藍綠以外，可以有另外一條線，能理性務實對話，講求科學效率。

柯文哲指出，如果明年大選過後，三黨不過半，台灣民眾黨就會成為關鍵少數，變成中道的力量，「大家來跟我談的時候，不要講什麼意識形態，數據拿出來看，用數據來說服」。

柯文哲表示，不分區立委有34席，前面一半有可能選上的還是要挑過，「其實挑的話很簡單，按照我們過去的經驗，只要成立一個遴選委員會，每個人打圈、叉、三角形就好」，打圈就是加一分，打三角形沒意見，打叉扣一分，只要20個人投票，一輪就很清楚。

柯文哲說，只要這我們過去的經驗，其實只要有代表性的2、30個人，前面的菁英還是要挑，「後面我是主張海選，後面反正也選不上，後面海選是要開放讓社會的力量進來，準備進去當助理、辦公室主任」。

「我們叫海選制度，我兩次選舉都用海選制度」，柯文哲說，就上網開放工作內容，願意來參加競選總部就來報名，「每次都被嘲笑雜牌軍，可是我發現，我的政府之所以沒有腐敗，我們有幾個原因，一個是海選，另外一個是公開透明」。

柯文哲舉例，過去還有組織財務監督委員會，海選一群人來監督錢怎麼用，「我後來發現只要公開透明，就不會腐敗；只要海選制度，就可以讓你不會跟人民脫節」；此外，柯還說，要試驗一個新的概念，全部用網路作業，「傳統政治就什麼台北黨部、台南黨部，我們是全部網路黨部」。

