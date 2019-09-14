影／韓國瑜完了！柯文哲才說「不批評」　下秒：國民黨贏棋下到都亂掉

記者吳奕靖、洪正達、賴君欣／高雄報導

台北市長柯文哲在中秋連假第二天來到高雄，一大早就前往三鳳宮參拜，面對媒體詢問之前說：「韓國瑜完了」這句話，柯文哲聽到以後，第一時間反應先說不要批別人，但下一句還是耐不住說：「國民黨來說，很容易贏得棋，下到都亂掉了」。

▲柯文哲來到高雄三鳳宮，對於「韓國瑜完了」，這句話解釋「國民黨贏棋下到亂掉」 。（圖／記者吳奕靖攝）

14日上午七點五十分，柯文哲在夫人陳珮琪的陪同下來到高雄市的三鳳宮，加上原有在這裡進香團隊跟柯文哲的支持者，讓三鳳宮原本狹小的走廊更顯得擁擠，而柯文哲就在董事長室門口外的走廊受訪，他看到這個情況也忍不住說了一句：「怎麼這麼克難」。

▲柯文哲來到高雄三鳳宮，老婆陳佩琪陪同 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過大家還是很關切郭台銘是否要選總統的相關進度，柯文哲回應：「我不曉得！我還是那句話，如果你要幫助別人家，就讓人家方便就好了，所以不要問東問西，讓他自己決定就好了，順其自然讓他自己決定」，記者隨後又追問：「連署你會..」柯文哲回答：「該幫忙就幫忙，但是我們不會下指導棋，這個不好」。

但是媒體也很關注之前柯文哲曾經說過：「韓國瑜完了」，柯文哲當下先是說了：「這個...喔...不要批評別人」，但是隨後又忍不住說：「對國民黨來講，一場原本很容易贏得棋，下到都亂掉了，不過這樣啦，這也是台灣有趣的地方，台灣就是充滿了驚喜」，講完還打趣的說：「沒事了，那我們就下課！」

▲柯文哲來到高雄三鳳宮，支持者排隊等簽名拍照 。（圖／記者吳奕靖攝）