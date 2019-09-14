柯文哲高雄聊一日生活圈　新住民二代酸韓國瑜：濫用！上班日常跑台北

記者吳奕靖、洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜中秋假期前往台中跑選舉行程，台北市長柯文哲就來到了高雄，但是表明自己不是來踢館，而是妻子陳珮琪的姊姊住高雄，另外高雄市也是台灣第二大都市，一定得常常來。不過就在三民市場吃麵線羹的柯文哲，跟旁人分享高鐵一日生活圈的時候，打算參加台北市立委選舉以及有新住民二代的身份的何景榮接著說：「一日生活圈對高雄市長韓國瑜常跑到台北，不知道要幹嘛，上班時間。」不過柯文哲似乎沒有聽到，也沒再多講下去。

▲柯文哲在高雄吃麵線羹，閒聊「高鐵一日生活圈」，新住民二代何景榮（右2）撿到槍酸韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

柯文哲跟陳佩琪在三民市場吃麵線羹，高雄天氣很熱又吃熱的東西，所以讓柯文哲直喊熱，還不時擦汗，但也沒停下跟旁邊的人分享，高鐵一日生活圈的便利、快速，就在這個時候，同桌吃飯的一名具有新住民二代身份的何景榮，也是打算台參加北市立委參選人就接口說，「一日生活圈對高雄市長韓國瑜常跑到台北，不知道要幹嘛，上班時間」。

▲柯文哲在高雄吃麵線羹，閒聊「高鐵一日生活圈」，新住民二代何景榮撿到槍酸韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

事後《ETtoday新聞雲》記者事後打電話詢問何景榮，他這句話有沒有什麼特別含義，他透過電話表示：「我覺得這是全體高雄市民都這樣覺得吧！他上班時間常常跑到台北去，跟他的承諾說一五拼高雄市政，六日才拚選舉，完全就是違背哇！他常在上班時間，高雄市長應該上班時間跑台北去，我不知道他去台北幹嘛，可能應該是拚總統選舉或拼國民黨的黨務，我就不知道，他就上班時間常常離開高雄市長崗位，大家都看到了！這也是高鐵的好處，也是壞處，讓他濫用一日生活圈的概念」。

記者詢問柯文哲關於「一日生活圈對跑選舉行程比較方便喔」，柯文哲笑了一下，「不要說選舉行程啦！對於整個台灣的面貌會改變，以前高雄很難當天來回，現在就跟去台中一樣，去跟回只要五個小時」。不過記者也詢問是否趁著韓國瑜不在高雄的時間，是否有較勁的意味，柯文哲說：「想太多了！高雄還是台灣第二大的城市，總是繞來繞去，高雄一定會常常來的」，至於韓國瑜曾經在高雄市三民夜市直播，柯文哲表示自己並不清楚。

▲柯文哲在高雄吃麵線羹，閒聊「高鐵一日生活圈」，新住民二代何景榮撿到槍酸韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）