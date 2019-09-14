酸韓國瑜選總統根本沒準備好　柯文哲：太可怕了

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選競爭激烈，儘管台北市長柯文哲已退出總統競爭，但心直口快的柯仍是媒體追逐焦點。柯文哲接受《石評大財經》專訪談到國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜時直言，「他根本沒有準備好啊，太可怕了」。

對於總統蔡英文，柯文哲說，蔡英文有一個很大的問題，「如果她繼續當，這兩岸到底要怎麼解決？這是她要回答的，因為這弄得太僵」。柯說，華人世界很愛面子，妳跟人家大聲小聲，當然可以說是為了台灣的主權。

但柯文哲舉例，每次都說世大運辦成功了，過程中哪一件事情沒有顧到台灣的主權？沒有顧到台灣的安全？台灣民主自由的堅持，哪一樣沒有做到？「可是要達到治些目的，並不一定要像她現在這種作法」。

對於未來台灣應該持什麼樣的兩岸方針？柯文哲說，要儘量把生存空間拉大，不然會被擠得很慘，因此親美友中還是關鍵。柯說，日本可以是很好的參考基準點，「我的國家戰略就是用日本當基準點，日本大概怎麼做，我們就跟著他微調就可以」。

而未來郭柯王間的合作關係如何比較具體展現？柯文哲說，這還是動態的，因為三個完全不認識的人要合作不太容易。柯說，合作要成功第一個條件是無私，如果每個人都堅持他的那一份，那就結束了，「問題是每個人願意犧牲多少，所以1+1+1一定小於3，但是我們希望1+1一定大於1」。



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