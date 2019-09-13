「市長，抱我！」南投小女孩要求抱抱　柯文哲愣一下秒彎腰

▲台北市長柯文哲13日下鄉南投至受天宮參拜，現場柯粉爭相合影，小女孩要求市長抱抱，柯也熱情回應。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

台北市長柯文哲13日下鄉南投，走訪竹山鎮紫南宮、民間鄉松柏嶺受天宮2間宮廟，到了受天宮時受到現場柯粉熱烈歡迎，而柯文哲也展現親民的一面，與百位粉絲合影近30分鐘，更有民眾的孩子嚷著要柯「抱抱」，柯也應小女孩的要求和藹地抱起她合照。由於柯文哲上午已在中和烘爐地受訪，此行他參拜完廟埕、與廟方茶敘後，便繼續前往下個行程。

柯文哲參訪受天宮前，現場早已有柯粉俱樂部成員等待，下午3時左右柯文哲一到即受到現場百位粉絲熱烈歡迎，隨後廟方帶柯進廟埕參香，並介紹受天宮歷史，柯文哲也認真的跟前跟後，隨著解說人員腳部移動；參拜完後柯到廟旁廣場與柯粉合照，也熱心為帶來自己新書的粉絲簽名。

▲柯文哲認真聽解說員講解受天宮歷史。（圖／記者白珈陽攝）

「市長，抱我」，與粉絲合影時，有位小女孩天真燦爛的要求柯文哲抱她。柯先是愣了一下，便馬上彎腰將她抱起，與小女孩跟她的家人合照，溫馨有趣的一幕逗得現場民眾哈哈大笑。

與廟方茶敘時，廟方除贈與柯紀念品外，也送出「玄天上帝」的紀念金幣與柯結緣，盼柯與郭台銘若能在2020總統大選有好成績，可以多多照顧南投鄉親，也讓台灣人民過上好日子。柯在受天宮前後待了約1小時，便繼續南下高雄，為14日高雄參拜宮廟之旅做準備。

▲柯文哲至受天宮參拜。（圖／記者白珈陽攝）