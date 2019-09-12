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郭台銘退黨拋震撼彈！蘇貞昌：值得一看！越看越精彩

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記者蔣婕妤／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日透過幕僚宣布「正式退出國民黨」，為政壇投下震撼彈。行政院長蘇貞昌11日受訪提到郭柯王聯盟時回應，「讓我們繼續看下去」。面對郭台銘隔日就退黨，蘇貞昌再回，「所以值得一看，越看越精彩」。

郭台銘12日透過幕僚宣布「正式退出國民黨」，投下震撼彈！國民黨組發會主委李哲華對此表達不滿，批評郭台銘「請問國民黨哪一點對不起你？先把退黨理由講清楚！如果只是為了規避之前在中常會廳表態參選所做出過的承諾，過幾天之後再以獨立身分宣布參選，國民黨又不是菜市場，讓你想來就來，說走就走。

郭柯王合作議題話題不斷，蘇貞昌11日受訪時表示，「選舉是動態的，任何人參選都會影響態勢，是好是壞，目前情勢還不明，繼續觀察中，預知結果如何，讓我們繼續看下去。」

蘇貞昌11日喊要「繼續看下去」，隔日郭台銘就退黨。蘇貞昌12日受訪提到被國民黨主席吳敦義嗆是散財童子，他也藉此提到郭台銘退黨一事，「國民黨主席、候選人，一再用粗鄙言詞攻擊，把國民黨越做越失格，怪不得有人要退黨。」

面對媒體追問怎麼看郭台銘退黨，蘇貞昌說，「所以值得一看，越看越精彩」。

▲郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘宣布退出國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

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