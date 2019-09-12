爆馬英九哽咽求「大局為重」　蔡沁瑜：郭台銘沒欠國民黨

記者柯沛辰／台北報導

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，委派辦公室發言人蔡沁瑜前往黨中央辦理相關程序。蔡沁瑜透露，前總統馬英九上周曾親自登門拜訪，勸郭台銘「以大局為重」，而且講到激動處數度哽咽。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭台銘是政治素人，從當初重回國民黨到參加初選，對於國民黨舊思維、藍綠政治分贓非常不屑，「這陣子許多聲音說我們沒有道義，要好聚好散，今天選擇主動退黨。」

▲蔡沁瑜代表郭台銘赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序。（圖／記者李毓康攝）

有媒體問到，包括馬英九在內等31位黨內大老連署發表聲明，呼籲與韓國瑜合作，是不是引發退黨的導火線？蔡沁瑜回應，這份聲明確實是因素之一，但也不能說是最後一根稻草。

至於媒體追問郭董此舉是不是過河拆橋，蔡沁瑜則當場反問記者，「哪裡過河拆橋？你可以告訴我哪裡過河拆橋嗎？今天郭先生對國民黨沒有任何一分的虧欠！」

▲蔡沁瑜強調，郭台銘沒有虧欠國民黨。（圖／記者李毓康攝）

蔡沁瑜透露，韓國瑜8日三重造勢的前幾天，馬英九曾親自上門拜會，勸說以大局為重，希望郭台銘能想清楚，而且激動處，馬英九還數度哽咽。

她說，當時郭台銘見狀，內心很是不捨，反過來勸馬英九不要去幫韓國瑜站台，沒想到馬英九最後還是去了，甚至被噓下台，讓郭感到很不忍，認為這是對馬英九的一種羞辱。

▲馬英九8日前往三重替韓國瑜站台，不料卻遭韓粉噓下台，場面一度尷尬。（圖／記者李毓康攝）

蔡沁瑜表示，馬英九選擇出席造勢，是因為非常愛國民黨，所以郭台銘認為「政黨的束縛及政黨的理念，讓一個人沒辦法選擇對的方向，是讓人很心痛的。」

針對蔡沁瑜爆料馬英九曾與郭台銘見面一事，馬英九辦公室回應，馬英九上週確實曾勸郭台銘應以團結大局為重；但對其他部分沒有評論。