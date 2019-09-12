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柯文哲中秋連假行程曝光：下鄉3天跑6宮廟　串連全國柯粉挺郭衝連署

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▲台北市長柯文哲、副發言人黃瀞瑩、戴于文抵達台北市議會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

郭柯王823結盟後創造不少話題，但隨即「銷聲」，讓不少支持者著急；隨著郭柯在新竹城隍廟合體、郭台銘大動作退黨，郭台銘獨立參選箭在弦上。由於9月17日登記截止日接近，在此關鍵時間點，柯文哲13、14、15日中秋連假展開「宮廟之旅」全台跑透透，將造訪南投、高雄、台中、苗栗、新竹，連跑6間宮廟會粉絲。

根據柯粉俱樂部規劃，柯文哲13日一早將到新北市中和的烘爐地參拜，接著隨即動身前往南投縣，參拜竹山鎮紫南宮、名間鄉松柏嶺受天宮；接著將南下高雄，14日整日都在高雄參訪，上午先參拜高雄三鳳宮，接著到三民市場吃早餐，晚間則到小港參加柯粉俱樂部南區聯誼活動。

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

15日柯文哲下午到中部參加青年發展論壇，接著到台中朝元宮、浩天宮參拜，接著參訪苗栗四方鮮乳牧場，下午出席苗栗青年發展座談會，晚間參加《生死之間》新竹場簽書會。

依據中選會規定，2020大選參選人在9月13日到17日間可受理登記領表，目前郭柯王聯盟已定調「郭領軍、柯王協助」的合作方向發展，由於12日郭台銘大動作宣布退出國民黨，以獨立身分參選的意志堅定，因此17日登記大限前的三天連假成為關鍵。

而就在郭台銘退黨的同時，柯陣營內部也傳出已下令串聯全國柯粉，全力協助郭台銘衝刺連署，目標要衝破50萬份，因此柯文哲選在登記前的「黃金周末」展開下鄉，不無凝聚各地柯粉、衝刺支持度的意味，力保這次能成功把個人的能量轉移到郭台銘身上。
 

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