肯德基原味蛋撻「超極酥」上市　感謝回饋「蛋撻買一送一」個人餐享1元蛋撻

▲肯德基於今（20日）起正式推出全新原味蛋撻「超極酥」！

圖、文／肯德基提供

肯德基於1月20日起正式推出全新原味蛋撻－超極酥多項限時感謝回饋優惠，活動期間，凡使用手機點餐，不論是外帶、外送、內用或車道，皆可享有個人餐加$1即可加購一顆原味蛋撻–超極酥 ; 同步將首度展開PK APP會員限時限定買一送一，讓消費者第一時間以半價價格品嚐全新酥脆美味 ; 並推出超值限定6入收藏禮盒只要$199、外送單筆滿$800再加碼送一盒蛋撻等優惠回饋。此外，即日起至2月2日期間，肯德基再加碼推出「炸翻2026」優惠活動，多款經典點心及飲品買一送一﹑還有「$99個人激省餐」及「$299歡聚桶」等多元方案，持續提供更多升級驚喜優惠，陪伴大家以實惠價格享受經典美味。

全新原味蛋撻－超極酥1月20日正式上市，單顆售價$49，6入禮盒售價$257，同步調整部分套餐價格，平均微調0.7%，個人餐平均微調1.7元。單點炸雞、漢堡、全系列單點主食、上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶、奶茶等價格維持不變。

感謝回饋大幅升級！四重優惠強勢接力

肯德基於年節前夕送上暖心回饋，同步推出四重感謝優惠方案，從個人獨享到多人歡聚，大幅升級有感促銷，讓大家從年節前到開工、開學一路爽吃美味不傷荷包：

第一重：「1元蛋撻」超有感！手機點餐限時「加一元多一件」

第二重：原味蛋撻－超極酥限時買一送一、限定6入收藏禮盒$199，

第三重：外送專屬加碼！滿 $800 再送一盒蛋撻

第四重：年節加碼「炸翻2026」優惠，買一送一、$99激省餐、$299歡聚桶強勢登場！