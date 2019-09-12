國民黨嗆郭「不是退黨就拿你完全沒辦法」　黃國昌酸：能怎樣不還錢嗎？

記者邱茀濱／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日透過幕僚宣布「正式退出國民黨」，對各界投下震撼彈，而國民黨隨後也表態稱，將會以違反黨紀處分規程處理。黨紀會主委魏平政也說，「不是你退黨，我們就對你完全沒有辦法」。對此，時代力量立委黃國昌12日在臉書上說，是能怎麼樣呢？欠的錢就不還了嗎？

對於郭台銘宣布退黨，國民黨文傳會代理主委程美華表示，國民黨深感遺憾，將會以黨員違反黨紀處份規程處理。此外，黨紀會主委魏平政也指出，國民黨是有制度的黨，對於退黨有一定程序，處分規程也有相關辦法，「不是說你退黨了，我們國民黨就對你完全沒有辦法」。

▲郭台銘親簽退黨聲明。（圖／郭台銘辦公室提供）



然而，針對上述國民黨的表態，時代力量立委黃國昌12日在個人臉書上指出，不然還能怎麼辦，「先前借的錢就不還了嗎？」不過，國民黨中常委姚江臨11日則說，借貸關係只有一次，且是在洪秀柱擔任主席時期，只有一次借了4500萬元，但國民黨3個月後就還了，後面就沒有（再借錢）了。

此外，永齡基金會副執行長蔡沁瑜12日接受媒體訪問時，被追問郭董此舉是不是過河拆橋，她則當場反問記者，「哪裡過河拆橋？你可以告訴我哪裡過河拆橋嗎？今天郭先生對國民黨沒有任何一分的虧欠！」

▲蔡沁瑜副執行長代表郭台銘先生赴國民黨中正區黨部辦理退黨程序。（圖／記者李毓康攝）



蔡沁瑜透露，韓國瑜8日三重造勢的前幾天，馬英九曾親自上門拜會，勸說以大局為重，希望郭台銘能想清楚，而且激動處，馬英九還數度哽咽。她說，當時郭台銘見狀，內心很是不捨，反過來勸馬英九不要去幫韓國瑜站台，沒想到馬英九最後還是去了，甚至被噓下台，讓郭感到很不忍，認為這是對馬英九的一種羞辱。

蔡沁瑜表示，馬英九選擇出席造勢，是因為非常愛國民黨，所以郭台銘認為「政黨的束縛及政黨的理念，讓一個人沒辦法選擇對的方向，是讓人很心痛的。」