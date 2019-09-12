香港9中學學生「再築人鏈」：必須站出來！敦促政府回應5大訴求

▲香港多間中學學生9日就已築過人鏈。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》爭議不斷延燒，不少中學也紛紛響應活動。港媒指出，有9間中學今（12）日再築「東區灣仔聯校人鏈」，計劃由炮台山外的英皇道經過中央圖書館，延伸至聖保祿中學。大約至早上8點半，學生才陸陸續續返回學校上課，人潮也逐漸散去。

據港媒《東網》指出，東區響應的9間中學包含顯理中學、金文泰中學、張祝珊英文中學、北角協同學校、李潤田中學、皇仁書院、真光中學、何東中學、聖保祿學校和聖保祿中學，他們今早7點開始就在炮台山港鐵站外築起人鏈，部分人戴上眼罩、防毒面具及頭盔不斷高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求缺一不可」等口號。

期間也有學生大合唱「願榮光歸香港」，張祝珊英文中學校友、現職市場部行政文員的管小姐也到場響應，她認為，與其他的抗爭行動相比，築起人鏈行動已經算是十分溫和的，希望自己可以為爭取另外四大訴求出一分綿力。

同校的中五學生李同學穿上全套裝備參與活動，他表示，雖然校方有說築人鏈的活動十分危險，要求學生別參加，不過他覺得為了香港的未來就必須站出來，警察濫用暴力也需要聲討，「五大訴求缺一不可。」

金文泰中學中六學生盧同學也說，無法接受政府只是撤回條例而已，雖然因為抗爭有時會犧牲溫書時間，但會盡量平衡，為公義為香港繼續聲援。據悉，將軍澳也出現大批學生身穿校服及戴上口罩，在將軍澳單車館附近手拉手築人鏈，並持續延伸至港鐵寶琳站。