　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港信用評等24年首降！謝金河：圓方五星飯店一晚房價罕見跌至300港元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者。（圖／路透）

▲香港遊行不斷。（圖／路透）

 記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中風波持續3個月，香港首富李嘉誠日前出席祈福會時表示，期望執政者能夠對未來的主人翁網開一面。此外，財信傳媒董事長謝金河近日也指出，香港信用評等最近遭惠譽調降，從AA+降至AA等級，是二十幾年來首次；圓方的五星飯店，一晚還跌到港幣300元（約新台幣1190元），「這是香港幾十年沒有見過的局面」。

謝金河9日在臉書上以「李嘉誠對香港的憂心溢於言表」開頭表示，香港的抗爭和對立，並沒有隨著林鄭月娥撤回條例而緩和下來，李嘉誠與千上名香港民眾到慈山寺為香港祈福。謝金河再指，而不久前在香港各大媒體刊登的「黃台之瓜，何堪再摘？」、「反暴力」的全版廣告，李嘉誠不斷地出來喊話，可以想見，他對香港的憂慮不斷上升。

▲▼財經名主持人謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

▲謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）

謝金河稱，「最近惠譽機構調降香港信用評等，從AA+降至AA等級，這是香港二十幾年來信評首度被降級；8月到港旅客減少四成，香港酒店價格急降四至七成，一個朋友告訴我在圓方（西九龍大型購物商場）的五星飯店，一個晚上房價跌到300港元，這是香港幾十年沒有見過的局面。」

謝金河強調，香港的股價，除了滙豐控股和國泰航空外，「李嘉誠的長和集團從最高的174.9港元跌到64.5港元，香港本地財團如新世界，新鴻基地產，恆基地產，恆隆地產等，股價都跌得很慘，李嘉誠這次對香港真的是很深的憂鬱。」

▲▼香港遊行再爆衝突！　1學生「頭冒鮮血倒地」眼神渙散…港警逮捕數名示威者。（圖／路透）

▲香港遊行不斷。（圖／路透）

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李孟居「危害國安」遭拘留　陸委會呼籲陸方「立即完整說明」

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

反送中延燒3個月　香港4所大學世界排名下滑最多跌16名

川普宣布延遲關稅！　陸企開始對美國大豆、豬肉進行詢價

中馬建立海上問題磋商機制！王毅：力爭2021年內完成《南海行為準則》

大陸Youtuber林嵩嗆「台北弱爆」　又罵台網友水平低：言論自由呢？　

奠定合作基礎！「台灣中古車二手車出口項目」簽約儀式9日廈門舉行　

華聞快遞／湖南出台12條政策措施　促進生豬生產保障市場供應

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

河南山壁被「噴漆綠化」　礦業負責人：讓山好看些，不影響草生長！

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

李孟居「危害國安」遭拘留　陸委會呼籲陸方「立即完整說明」

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

反送中延燒3個月　香港4所大學世界排名下滑最多跌16名

川普宣布延遲關稅！　陸企開始對美國大豆、豬肉進行詢價

中馬建立海上問題磋商機制！王毅：力爭2021年內完成《南海行為準則》

大陸Youtuber林嵩嗆「台北弱爆」　又罵台網友水平低：言論自由呢？　

奠定合作基礎！「台灣中古車二手車出口項目」簽約儀式9日廈門舉行　

華聞快遞／湖南出台12條政策措施　促進生豬生產保障市場供應

影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

河南山壁被「噴漆綠化」　礦業負責人：讓山好看些，不影響草生長！

新北市圖緬甸故事媽媽葉碧珠　入圍廣播金鐘主持人

李孟居「危害國安」遭拘留　陸委會呼籲陸方「立即完整說明」

金髮猛男邀下海：一生只有一次！「花甲姊」林意箴夏威夷遇桃花

任期雖少10個月　遞補宣誓就職郭蔡美英成議事堂唯一女主角

桃警增派警力治安維護、交管疏導　提供市民順暢秋節連假

波浪屋市集造型超吸睛！釜山旅展台東館勇奪最佳攤位設計獎

永靖鄉代會正副主席1票買105萬　5名代表被判刑1人停權

沒呼吸了拜託救命！嬰兒噎奶臉色發青　警以「擊背法」救回

推廣心理健康出名　副牧師自己未能超越痛苦

真惡劣！男佯稱要買蒜頭　老農好心扛上車「他沒付錢開走」

大陸熱門新聞

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」..

退租前遭房東性侵！19歲女聽法..

新婚妻子意外成「嫂子」！真相讓..

25歲女路過商場「慘遭鐵架砸死..

男老師強制卸妝　大手猛擦國中妹

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

孕婦超音波一看「胎兒甜笑」　醫..

好心送人妻回家！他竟從4F重摔..

他生吃蛇膽5年「腦子進蟲」到處..

帶身高155女友回家！媽一看卻..

師提水桶堵門強制幫卸妝　網掀論..

男大生入住酒店！醒來卻發現棉被..

愛車「大凹洞+輪胎破」…她心碎..

女國中生「手牽手」墜18樓！大..

更多熱門

相關新聞

被指插手香港　陸委會：抹黑台灣不會變乾淨

國台辦發言人馬曉光11日上午表示，民進黨當局在香港近期事件中扮演「極不光彩角色」，包含插手香港事務、庇護暴力激進份子。陸委會於下午嚴正駁斥，並重申，堅定支持香港民主自由，但不會介入，「所有抹黑台灣、惡意栽贓的行徑，不會讓中共變乾淨，只會突顯其荒誕不經與虛妄無理。」

陸客日本「偷拔挺港許願牌」亂埋被罵翻：來抓我阿

國台辦談批蔡政府反送中「極不光彩」

男大生玩香港鬼屋　遭棺材夾死

陸調查：127家跨國企業出現台港澳「錯誤標示」

關鍵字：

香港李嘉誠謝金河五星飯店逃犯條例粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面