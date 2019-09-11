港信用評等24年首降！謝金河：圓方五星飯店一晚房價罕見跌至300港元

▲香港遊行不斷。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中風波持續3個月，香港首富李嘉誠日前出席祈福會時表示，期望執政者能夠對未來的主人翁網開一面。此外，財信傳媒董事長謝金河近日也指出，香港信用評等最近遭惠譽調降，從AA+降至AA等級，是二十幾年來首次；圓方的五星飯店，一晚還跌到港幣300元（約新台幣1190元），「這是香港幾十年沒有見過的局面」。

謝金河9日在臉書上以「李嘉誠對香港的憂心溢於言表」開頭表示，香港的抗爭和對立，並沒有隨著林鄭月娥撤回條例而緩和下來，李嘉誠與千上名香港民眾到慈山寺為香港祈福。謝金河再指，而不久前在香港各大媒體刊登的「黃台之瓜，何堪再摘？」、「反暴力」的全版廣告，李嘉誠不斷地出來喊話，可以想見，他對香港的憂慮不斷上升。

▲謝金河。（圖／記者李蕙璇攝）



謝金河稱，「最近惠譽機構調降香港信用評等，從AA+降至AA等級，這是香港二十幾年來信評首度被降級；8月到港旅客減少四成，香港酒店價格急降四至七成，一個朋友告訴我在圓方（西九龍大型購物商場）的五星飯店，一個晚上房價跌到300港元，這是香港幾十年沒有見過的局面。」

謝金河強調，香港的股價，除了滙豐控股和國泰航空外，「李嘉誠的長和集團從最高的174.9港元跌到64.5港元，香港本地財團如新世界，新鴻基地產，恆基地產，恆隆地產等，股價都跌得很慘，李嘉誠這次對香港真的是很深的憂鬱。」

▲香港遊行不斷。（圖／路透）

