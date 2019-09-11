國台辦批民進黨當局反送中「極不光彩」：藉機誣蔑大陸

▲香港反送中遊行多次引發警民衝突。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國台辦11日舉行例行記者會，發言人馬曉光表示，民進黨當局在近期香港事態中扮演了「極不光彩」的角色，不斷藉機攻擊誣蔑大陸，煽動島內民粹，「我們再次正告民進黨當局，立即縮回伸向香港的黑手，停止插手香港事務，停止縱容、庇護暴力激進分子，停止破壞兩岸關係的行為。」

馬曉光說，民進黨當局煽風點火，推波助瀾，與港獨勢力相勾結，企圖搞亂香港，破壞一國兩制，「他們不斷藉機攻擊誣蔑大陸，煽動島內民粹，製造反中恐中的氛圍，撈取選舉利益」，近日更置台灣民眾的安全和福祉於不顧，公然邀請港獨分子訪台、為暴力激進分子提供庇護，讓台灣成為「避罪天堂」，為禍台亂台打開大門。

▲總統蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

香港眾志秘書長黃之鋒等人日前受邀來台，繼拜訪時代力量黨團及民進黨中央後，5日上午至立法院拜會民進黨團。黃之鋒表示，支持香港落實民主選舉是一個普世價值，對他來說現在不是政見、黨派與選舉的問題，是良知與黑白問題，這次來到台灣以後希望落實「今天台灣，明天香港」，讓香港可以像台灣一樣成為有民主自由的地方。

▲黃之鋒拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

隨著「反送中」抗議行動延燒，日前也傳出不少港民對香港政經局勢惡化感到恐慌，台灣民主自由的制度成為港人移民的熱門選擇。

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