國台辦指蔡政府「插手香港」　陸委會：抹黑台灣不會變乾淨

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人馬曉光11日上午表示，民進黨當局在香港近期事件中扮演極不光彩角色，插手香港事務，庇護暴力激進份子。陸委會於下午嚴正駁斥，並重申，堅定支持香港民主自由，但不會介入，「所有抹黑台灣、惡意栽贓的行徑，不會讓中共變乾淨，只會突顯其荒誕不經與虛妄無理。」

陸委會表示，香港的民主自由發展是國際社會的共同關切，台港民間自主自發的交流，本就是極為自然平常的事，「國台辦不明所以、不辨是非，動輒流露『反民主』、『恐民主』的反主流思維，這對於兩岸關係、香港情勢毫無助益，也會在國際間貽笑大方。」

陸委會提到，根據他們8月公布的民調結果，有近9成（88.7%）台灣民眾不贊成中共「一國兩制」的主張，「中共應清醒地面對這個事實，勿再沉浸在一廂情願的幻想裡。」

國台辦11日上午舉辦例行記者會，談到香港問題時，發言人馬曉光指出，民進黨當局在近期香港事態中扮演極不光彩的角色，煽風點火，推波助瀾，「我們再次正告民進黨當局，立即縮回伸向香港的黑手，停止插手香港事務，停止縱容、庇護暴力激進分子，停止破壞兩岸關係的行為。」

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）