美議員提禁向港警出售「防暴裝備」　華春瑩反問：是想留著自己用？

▲美國3名議員提交《保護香港法案》。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美國3名議員提交議案，要求美國公司禁止向香港警察出口「催淚彈」、「胡椒噴霧」及「橡膠子彈」等設備。對此，大陸外交部發言人華春瑩11日反問，「我不知道美方這些議員是不是想將這些防暴器材都留在美國國內自己用呢？」

綜合媒體報導，美國民主黨議員麥克高文（James McGovern）、紐澤西州的共和黨議員史密斯（Christopher Smith）以及加州民主黨議員坎納（Ro Khanna）10日在國會提出一項《保護香港法案》，內容是禁止美國公司禁止向香港警察出口「催淚彈」、「胡椒噴霧」及「橡膠子彈」等設備。

華春瑩11日在例行記者會上指出，「我想問問美方這些議員，當極端暴力分子殘忍襲擊和傷害香港警察，癱瘓機場、地鐵等公共交通設施時，你們所崇尚的法治在哪裡？當上千名香港警務人員及其家屬個人信息被非法暴露、受到瘋狂網絡霸凌恐嚇時，你們所標榜的人權在哪裡？當持不同意見的人士被蒙面黑衣人追逐、毆打、圍攻，受到人身限制和傷害時，你們所宣揚的自由又在哪裡？」

華春瑩批美國個別議員的「虛偽和赤裸裸的雙重標準」，一方面將暴力違法犯罪美化為爭取人權和自由，另一方面把香港警方的克制執法污衊為過度使用暴力，「是對自由、民主和人權的最大褻瀆，是對香港止暴制亂、恢復秩序這一主流民意的公然蔑視」。

最後，華春瑩再次強調，任何企圖在涉港問題上玩火的人最終只會引火燒身、自食苦果！「我們奉勸美方有些人不要再裝睡，也不要再犯渾，立即停止縱容暴力違法犯罪，立即停止干預香港事務。」

▲華春瑩。（圖／CFP）