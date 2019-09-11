陸客日本「偷挺港許願牌埋了」被罵翻！　又發文不怕褻瀆神明：來抓我阿





▲大陸一名女網友在大阪一間神社參拜時，偷拔走支持香港的許願牌。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名女網紅日前到日本大阪玩，在一間神社參拜時，看見有支持香港的繪馬，竟然直接拔下，並且找了一處偏僻地方挖洞埋了，最後還說「誰都不許說我大中國不好，我真是個小天使」。他的行為被網友上傳至推特，引起了爭議。

女網紅6日於微博發文表示，在大阪一間神社掛許願牌時，突然看見旁邊有兩個為香港加油的繪馬，上面寫著「光復香港，時代革命，五大訴求，缺一不可，香港加油」等語，不但拔下來還拿去挖洞埋了。

▲被拔走的繪馬。

「既然你不承認你是中國人，那實在是對不住了，你這祈福的錢可能要白花了」，女網友在微博發文寫道，「這種願望還不如不寫，因為明擺著實現不了，不知道什麼時後這幫傻子才能明白，離了中國他們什麼都不是，可慶幸中國是你爸爸吧」。

她的發文被轉到日本推特上，許多日本網友無法接受女網友的行為，紛紛表示「怎麼可以褻瀆神明」、「這種行為不是偷竊嗎」、「就算在愛國也不應該拿別人東西吧」、「不知道是哪裡，我就去把他挖出來」。

女網友今日又再度發文表示，原本要將原文置頂卻不小心誤刪，因此重發一篇文章，這幾天被日本網友與「漢奸」們辱罵，但不管摘牌的行為有沒有觸法，或是冒犯神靈都要摘，「我持有中華人民共和國護照，被中國人民解放軍保護，我現在還在日本境內，有膽就讓你的日本爸爸來抓我，你爺爺永遠是你爺爺」。