　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

帶身高155女友回家！媽一看狂反對「太矮了」…他聽原因秒心累：我也才169

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

情侶、男女、高、矮。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲女友身高太矮讓男網友的媽媽無法接受。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男網友近日在「台州19樓」論壇發文表示，自己和女朋友是自由戀愛的，女方身高雖然只有155公分，不過外型亮麗、性格也很好，所以交往至今都十分愉快；不過就在他帶女友回家見爸媽之後，媽媽便極力反對他們倆在一起，原因是女生身高太矮會影響孫子身高，讓他傻眼直呼「我也才169啊！」

原PO近日發文感嘆道，「上次帶女友回去見媽爸，他們沒說啥，後來我媽私底下說她太矮了，怕影響下一代，搞的我也挺鬱悶，跟我媽爭辯了下。不過我也不高，身高只有169cm，所以不介意女朋友身高，女朋友對我也很好，我是她的第一個男朋友，看得出她很珍惜我，我覺得自己挺幸運的，也想珍惜她。」

▼身高155的女友個性很好，但原PO開始被媽媽的話動搖。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

▲▼。（圖／翻攝pixabay網站）

他接著無奈說，但是自從聽完媽媽的話以後，內心便存有疙瘩，「現在看看女友身高後，確實感覺有點矮。主要還是太瘦了，看起來狠小隻，希望女朋友吃胖一點吧，不知道是不是看起來會好一點？另外，女朋友今年虛歲25歲，還有長高的辦法嗎？（應該是沒有了）」

不少網友看完後反倒心疼較為小隻的女方，認為「男生喜歡就娶，為什麼要給自己找煩惱，讓別人動搖心意？」還有人說，「人家也沒嫌你才169啊，不然大家應該會想找175以上的吧…」、「樓主沒有主見，很容易受人影響，未來肯定會有婆媳問題」。

▼有網友認為男方身高低於175較不容易被看上。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

▲約會,牽手,散步,情侶,戀愛,曖昧,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

還有過來人點出重點，「你們過日子，你爸媽是要怎麼干涉？重點是怎麼過好日子，而不是身高」、「你這樣的身高去相親會吃虧，好好把握這樣好的女孩才是關鍵」、「互相喜歡、價值觀合得來比較重要啦」、「遺傳基因佔30%後天佔70%，我身高165cm，老婆158cm，我兒子現在180cm。主要是早睡、多運動、打球、跳繩，營養均衡，肯定會長高的，不強求」。

ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

接孫子遲到…媳婦當眾「狠甩婆婆2巴掌」：讓妳長記性！網怒「老公在哪？」

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

港信用評等24年首降！謝金河：圓方五星飯店一晚房價罕見跌至300港元

騎車逆向撞勞斯萊斯！霸氣車主一句話「免賠50萬」　他竟反討9萬賠償

習近平見澳門新特首：一國兩制完全行得通「辦得到、得人心！」

國台辦指蔡政府「插手香港」　陸委會：抹黑台灣不會變乾淨

退租前遭網紅房東性侵！19歲女孩飯店內留遺書　一聽法院判決痛哭

「神秘客」邊過馬路隨手灑45萬　路人搶到塞車...家人爆：他心情不好！

爸餵他生吃蛇膽5年頭超暈　一查發現「腦子進蟲」到處爬

影／狂野老爺子超速被攔　秒掏「地球通行證」怒嗆警...真實身份曝光網震驚

小學為治「性別錯位」　開課「女織毛衣男造火箭」挨轟歧視

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗阻連霸

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

中職／陳鏞基雙響締造滿貫百轟　史上第3人

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

大陸熱門新聞

女國中生「手牽手」墜18樓！大..

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

李孟居確認被抓　馬曉光：從事危..

孕婦超音波一看「胎兒甜笑」　醫..

退租前遭房東性侵！19歲女聽法..

男大生玩香港鬼屋　遭棺材夾死

帶身高155女友回家！媽一看卻..

猛男健身頭暈趴地狂吐…醫曝原因

嫩妻酒吧遭調戲！丈夫「打破他的..

她入住旅館3min後哭喊衝出 ..

迪士尼變「無人樂園」 旅客減2..

陸男欲衝駕駛艙　空服急拿餐車堵..

男老師強制卸妝　大手猛擦國中妹

2高富帥為情決鬥！前任慘死街頭

更多熱門

相關新聞

小情侶溺斃蘭潭　檢初判：意外死亡

嘉義市一對小情侶9日凌晨落入蘭潭，2人遺體間隔10小時後相繼浮出水面。檢警10日傍晚相驗2人遺體，並未發現明顯外傷，初步研判應是意外落水溺斃；對此，家屬並未多表示意見，整段相驗過程不發一語，場面相當哀戚。

研究「矮子易罹糖尿病」網嚇呆！醫揭「背後真相」

所長在晚會告白　女友微笑點頭接受鮮花

薛定岳女友發文給蔡總統　警政署回應

蘭潭情侶最後身影！黑夜中一起比愛心

關鍵字：

女友情侶身高男友婆媳問題遺傳下一代矮子

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面