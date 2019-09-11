帶身高155女友回家！媽一看狂反對「太矮了」…他聽原因秒心累：我也才169

▲女友身高太矮讓男網友的媽媽無法接受。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男網友近日在「台州19樓」論壇發文表示，自己和女朋友是自由戀愛的，女方身高雖然只有155公分，不過外型亮麗、性格也很好，所以交往至今都十分愉快；不過就在他帶女友回家見爸媽之後，媽媽便極力反對他們倆在一起，原因是女生身高太矮會影響孫子身高，讓他傻眼直呼「我也才169啊！」

原PO近日發文感嘆道，「上次帶女友回去見媽爸，他們沒說啥，後來我媽私底下說她太矮了，怕影響下一代，搞的我也挺鬱悶，跟我媽爭辯了下。不過我也不高，身高只有169cm，所以不介意女朋友身高，女朋友對我也很好，我是她的第一個男朋友，看得出她很珍惜我，我覺得自己挺幸運的，也想珍惜她。」

▼身高155的女友個性很好，但原PO開始被媽媽的話動搖。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

他接著無奈說，但是自從聽完媽媽的話以後，內心便存有疙瘩，「現在看看女友身高後，確實感覺有點矮。主要還是太瘦了，看起來狠小隻，希望女朋友吃胖一點吧，不知道是不是看起來會好一點？另外，女朋友今年虛歲25歲，還有長高的辦法嗎？（應該是沒有了）」

不少網友看完後反倒心疼較為小隻的女方，認為「男生喜歡就娶，為什麼要給自己找煩惱，讓別人動搖心意？」還有人說，「人家也沒嫌你才169啊，不然大家應該會想找175以上的吧…」、「樓主沒有主見，很容易受人影響，未來肯定會有婆媳問題」。

▼有網友認為男方身高低於175較不容易被看上。（示意圖／取自pixabay免費圖庫）

還有過來人點出重點，「你們過日子，你爸媽是要怎麼干涉？重點是怎麼過好日子，而不是身高」、「你這樣的身高去相親會吃虧，好好把握這樣好的女孩才是關鍵」、「互相喜歡、價值觀合得來比較重要啦」、「遺傳基因佔30%後天佔70%，我身高165cm，老婆158cm，我兒子現在180cm。主要是早睡、多運動、打球、跳繩，營養均衡，肯定會長高的，不強求」。