雲端最前線／雲端競技場！台中電競嘉年華9/20登場

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「2019年台中電競嘉年華-電競時光機Let's Go！」9月20日至22日，將在弘光科技大學開打，總獎金24萬元，台中市政府運動局長李昱叡日前表示，賽事已成年度大事，今年活動主打「尊重友善包容理解」，除了遊戲之外，也有討論電競產業等相關話題，歡迎跨越不同世代的電玩族群共同交流。對此議題，《雲端最前線》12日邀請臺中運動局局長李昱叡、J Team商業總監邱冠鴻、Mad Team前教練BV、弘光科大學生宋邦齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲台中電競嘉年華會9月20日起舉辦3天。（圖／台中市政府提供）

2019台中電競嘉年華由台中市政府、《ETtoday新聞雲》、弘光科技大學共同舉辦，主題為「電競時光機」，並且橫跨校園、市民與明星三大區塊，而三天賽事內容包括，9月20日校園霸王巔峰戰，9月21日市民街機Play One，9月22日女力崛起明星公益賽，今年不只有遊戲比賽，更安排電競論壇，邀請學生、業界一同討論電競人才培育、產業鍊及如何推動普及化等相關議題，這次電競嘉年華還請來遊戲圈知名實況主統神擔任活動代言人，現場更安排Coser擔任推廣大使與民眾互動。

對於台中市政府不但全力推動電競產業，更將賽事列為常態活動，台中市長盧秀燕日前也曾表示，台灣電競族群多達700多萬人，每3人就有1人是電競族群，而且也是全球觀賞電競遊戲流量排名第5的國家，電競不僅是遊戲，更是一項運動與經濟產業，市府對電競產業發展非常重視。對此議題，《雲端最前線》12日邀請臺中運動局局長李昱叡、J Team商業總監邱冠鴻、Mad Team前教練BV、弘光科大學生宋邦齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。