影／國民黨點名蔡壁如　要求柯文哲「黨務人員全部退出市府」

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲組台灣民眾黨後，11日首度赴議會施政報告，國民黨的市議員們一開始就輪番杯葛，砲轟柯市府公器私用，讓北市府成為民眾黨的黨部，並點名市府顧問蔡壁如等人，要求「黨務人員全部退出市府」。

北市議員陳重文指出，柯文哲早上很辛苦到新竹，去城隍廟拜拜後，郭台銘送一盒月餅給柯媽媽，有16字箴言，很擔心月餅打開之後裡面寫著「郭柯配」，他們也要送一盒月餅，送柯一句話，「台北的未來在手中」，盼他全心全意在市政，柯文哲現在組了民眾黨，未來可能是郭辦的競總，要以台北市民為本，莫忘初衷、為國為民，「希望市長全心市政，不要無心市政，台北的未來在手中」。

▲汪志冰質疑柯文哲市長公器黨用。（圖／記者季相儒攝）

市議員汪志冰接著上場痛批，柯文哲連任第2天到現在開議，整整9個月時間，全省跑透透，為了籌組政黨，要不然就是要準備可能參選總統，完全看不到在市府有任何作為，在北市民眼中，看到的只是一個準總統候選人，以及黨主席，「沒有最離譜，只有更離譜」。

汪志冰直言，台北市政府等於台北民眾黨，因為北市府已經成了民眾黨的黨部，「所有的人事時地物費，都是北市民大家納稅錢買單欸！」如果這不叫公器私用，什麼叫公器私用，要求柯文哲說清楚講明白，不然施政報告一點意義都沒有。

市議員吳世正更要求「黨務人員全部退出市府」，並點名身兼民眾黨發起人的市府顧問蔡壁如應辭職、離職，另外，社會局機要蔡宜芳竟然跑到中南部去跟柯文哲的行程，還有聯合醫院的特助劉嘉仁升為秘書，一個月再升為市府顧問，一樣也跟著市長跑到中南部跟行程，「哇，北市府管這麼大！」他要求柯文哲當場宣布市府員工即刻請辭。

吳世正接著點名市府顧問周榆修、蕭伶伃、文化基金會副執行長張益贍，通通都是柯文哲競選時的幹部，柯文哲曾說競選幹部不會進市府，還說要改變政治文化，「你自己根本就是酬庸文化的代表，不要說你正直誠信」吳世正更批，柯文哲一直拱北市府副發言人黃瀞瑩代表民眾黨選立委，心心念念都是民眾黨。

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆，陳重文送柯文哲市長一盒月餅。（圖／記者季相儒攝）

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆，吳世正要求民眾黨黨員退出市府。（圖／記者季相儒攝）

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