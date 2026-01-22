　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

格蘭冠12年雪莉桶亞洲限定登場　初次Oloroso雪莉桶熟成，昇華優雅花果風味

▲▼2格蘭冠,雪莉桶,威士忌,亞洲首發,Oloroso,The Glen Grant。（圖／品牌提供）
▲格蘭冠12年雪莉桶威士忌，以初次Oloroso雪莉桶醞釀深琥珀酒色，融合熟果甜香與優雅辛香，以深紅酒標禮盒致敬初次雪莉桶的風味魅力，獻上純淨花果香與雪莉馥郁交織的歲末珍酩。

消費中心／綜合報導

擁有超過185年歷史傳承的蘇格蘭傳奇酒廠格蘭冠（The Glen Grant），近日推出專為亞洲市場量身打造的全新之作——「格蘭冠12年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」（The Glen Grant 12-Year-Old Sherry Finish）。以經典12年酒液為基礎，進一步挑戰首度填裝（First-fill）Oloroso雪莉桶的二次熟成工藝。由於每只Oloroso桶僅有一次「初次」填裝機會，酒液得以吸收最濃郁、最完整的雪莉風味精華，使這款新作蘊藏無可複製的醇厚魅力，也為亞洲限定的市場首發增添非凡珍稀價值。

高風味張力的熟成工藝，在極具影響力的桶韻之中，依然完整保留格蘭冠引以為傲的優雅花果香與清澈酒體，展現酒廠對風味平衡與熟成工藝的精準掌控。這不僅是一款注入深度的作品，更成為消費者探索格蘭冠風味DNA與釀造工藝的理想首選。此款亞洲限定新作將於2026年初在台灣、日本、南韓與中國同步登場。敬邀共賞這場由純淨靈魂與奔放桶韻交織出的深度對話。

▲▼2格蘭冠,雪莉桶,威士忌,亞洲首發,Oloroso,The Glen Grant。（圖／品牌提供）

▲酒液透出瑰麗琥珀光澤，揉合焦糖紅蘋果與奶油香草氣息，格蘭冠12年雪莉桶以初次Oloroso雪莉桶賦予深邃底蘊，一款兼具珍稀、層次與格蘭冠風格本質的雪莉詮釋。

執掌優雅蒸餾之準，昇華初次雪莉桶的風味緯度
自1840年創立以來，格蘭冠便承襲了繼承人「少校」詹姆斯・格蘭（James ‘The Major’ Grant）的不凡視野。他將對異國植物的熱愛，化為佔地23英畝的維多利亞式花園，並將這份優雅精神注入威士忌釀造之中。透過少校親自打造獨特的高聳細頸蒸餾器與水冷型淨化器，僅擷取最精緻的酒精蒸氣，淬煉出如晨曦般細緻的花香與優雅果韻，使每一口啜飲都能感受這座「花園酒廠」傳承百年的純淨DNA。

在首席調酒師Greig Stables的精準操刀下，格蘭冠獨特的釀造工藝將珍貴的初次（First-fill）Oloroso雪莉桶的潛力發揮極致。所帶來的雪莉與橡木風味高度集中，使每一次選桶與熟成都掌握得相當精準；如何在強勢桶韻之中，為酒體核心風格勾勒出醇厚而不失平衡的雪莉桶筆觸，正是釀酒者與時間協作的藝術。

Greig Stables表示：「在研發這款全新的12年威士忌時，我們致力於守護酒廠獨一無二的靈魂DNA，同時透過極其講究的橡木桶熟成管理來昇華其風味。我們先將來自不同橡木桶的酒液進行調和，再進入初次Oloroso雪莉桶進行二次熟成，賦予酒液令人驚嘆的深度與複雜層次。這是一項仰賴精準選桶眼光與全程細心監測的工藝，才能確保格蘭冠標誌性的優雅風格始終耀眼出眾。」

他並進一步分享：「這樣的風格，也讓我們得以一窺較高年份威士忌中所展現的濃郁而深邃的雪莉輪廓。這個創作過程對我而言充滿成就感。在近期親自走訪亞洲後，我非常期待將這款新作分享給亞洲熱情的威士忌愛好者們，也深信他們能領略我們所成就的那份深度與風味多樣性。」

珍稀感性變奏，傳奇綻放：格蘭冠12年雪莉桶風味2026亞洲首發
酒液透出瑰麗而濃郁的琥珀光澤，預告了雪莉桶賦予的深厚底蘊。成熟的果園果香與肉桂、肉豆蔻的細緻辛香交織融合，尾韻緩緩綻放出焦糖紅蘋果的甜美，伴隨絲滑的奶油辛香香草氣息。這款針對格蘭冠經典12年作品的感性變奏，在完整守護酒廠標誌性風格的基礎上，透過珍稀初次Oloroso雪莉桶的二次熟成，於完美平衡之中勾勒出令人心馳神往的風味深度，一款兼具珍稀、層次與格蘭冠風格本質的雪莉詮釋。

為致敬初次雪莉桶在風味塑造中的關鍵角色，此款威士忌特別選用瑰麗成熟的深紅色包裝搭配同色系酒標設計，象徵雪莉桶熟成所帶來的飽滿底蘊與節慶氛圍的熱烈喜悅。「格蘭冠12年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」將自2026年初起於台灣、日本、南韓與中國同步登場，採40% ABV酒精濃度裝瓶，建議售價為新台幣1,400元。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

格蘭冠雪莉桶威士忌亞洲首發OlorosoThe Glen Grant

