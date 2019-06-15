台灣每3人有1人是電競族　盧秀燕：全力推動電競經濟

▲盧秀燕主持僑光科大電競基地揭幕儀式。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市僑光科技大學為培育電競專業人才，斥資近億元打造全台唯一的「電競與遊戲產業菁英培訓基地」，台中市長盧秀燕15日主持揭幕儀式，她說，台灣電競族群多達700多萬人，2022年也納入亞運競賽項目，顯見電競不只是運動項目，更是經濟產業，未來將與校方共同打造台中市成為電競產業基地，全力推動電競經濟。

全台唯一的電競產業菁英培訓基地，下午在僑光科技大學成立，盧秀燕到場與僑光科大董事長陳伯濤、校長楊敏華等人共同揭幕，宣布電競基地正式啟用，教育部專委柯今尉、新聞局長吳皇昇、運動局長李昱叡、勞工局長吳威志等人亦出席。

▲盧秀燕抵達僑光科大，受到熱情歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，台灣電競族群多達700多萬人，每3人就有1人是電競族群，而且也是全球觀賞電競遊戲流量排名第5的國家，電競不僅是遊戲，更是一項運動與經濟產業，市府對電競產業發展非常重視，感謝僑光科大勇於投資，建置規模如此龐大的電競基地，市府也將與校方持續合作，全力培育電競人才。

陳伯濤表示，學校2年前即投入2700萬元，打造符合國際電競比賽標準的第一期基地，此次再投入約7000萬元打造第二期，投資近億元，教學設備與規模在全國公私立大專院校中排行第一，目標是跟隨國際電競產業最新趨勢，未來希望持續進行產官學合作，打造台中成為電競遊戲產業中心，成為國際電競人才的搖籃。

運動局指出，電競在2018年印尼亞洲運動會列為表演項目，可望在2022年杭州亞洲運動會成為正式競賽項目；除了運動領域以外，電競產業範疇包含服務、製造、銷售、電視媒體、網路轉播、資訊出版、職業戰隊、遊戲軟體等多面向產業鏈組合，全球電競產值在2018年更已超過260億元，預期未來將有更大的人才需求。