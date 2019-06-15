　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣每3人有1人是電競族　盧秀燕：全力推動電競經濟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕主持僑光科大電競基地揭幕儀式。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕主持僑光科大電競基地揭幕儀式。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市僑光科技大學為培育電競專業人才，斥資近億元打造全台唯一的「電競與遊戲產業菁英培訓基地」，台中市長盧秀燕15日主持揭幕儀式，她說，台灣電競族群多達700多萬人，2022年也納入亞運競賽項目，顯見電競不只是運動項目，更是經濟產業，未來將與校方共同打造台中市成為電競產業基地，全力推動電競經濟。

▲盧秀燕主持僑光科大電競基地揭幕儀式。（圖／記者鄧木卿攝）

全台唯一的電競產業菁英培訓基地，下午在僑光科技大學成立，盧秀燕到場與僑光科大董事長陳伯濤、校長楊敏華等人共同揭幕，宣布電競基地正式啟用，教育部專委柯今尉、新聞局長吳皇昇、運動局長李昱叡、勞工局長吳威志等人亦出席。

▲盧秀燕主持僑光科大電競基地揭幕儀式。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕抵達僑光科大，受到熱情歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，台灣電競族群多達700多萬人，每3人就有1人是電競族群，而且也是全球觀賞電競遊戲流量排名第5的國家，電競不僅是遊戲，更是一項運動與經濟產業，市府對電競產業發展非常重視，感謝僑光科大勇於投資，建置規模如此龐大的電競基地，市府也將與校方持續合作，全力培育電競人才。

陳伯濤表示，學校2年前即投入2700萬元，打造符合國際電競比賽標準的第一期基地，此次再投入約7000萬元打造第二期，投資近億元，教學設備與規模在全國公私立大專院校中排行第一，目標是跟隨國際電競產業最新趨勢，未來希望持續進行產官學合作，打造台中成為電競遊戲產業中心，成為國際電競人才的搖籃。

運動局指出，電競在2018年印尼亞洲運動會列為表演項目，可望在2022年杭州亞洲運動會成為正式競賽項目；除了運動領域以外，電競產業範疇包含服務、製造、銷售、電視媒體、網路轉播、資訊出版、職業戰隊、遊戲軟體等多面向產業鏈組合，全球電競產值在2018年更已超過260億元，預期未來將有更大的人才需求。

ET快訊
韓國瑜大進場！12萬韓粉「眼眶全濕」高喊：總統好

關鍵字：盧秀燕,電競,僑光

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

從花蓮挺到雲林　謝龍介場場出席站台韓國瑜：他現在很危險

快訊／韓國瑜大進場！150名旗手開道　12萬韓粉「眼眶全濕」高喊：總統好

雲嘉鐵娘子合體　張麗善：相挺雲林子弟現場已破8萬人

「120CM辣腿」神力女超人雲林挺韓！　許淑華高喊：土包子好久不見！

韓國瑜雲林造勢　「四叉貓」場勘椅子僅1萬3千　網：亂講！有2千3百萬

韓國瑜後頭厝雲林造勢！　10萬韓粉擠爆「斗六人文公園」

香港「逃犯條例」修法宣布暫緩　韓國瑜這次火速發表回應！

頂32度高溫挺韓！韓粉「中暑」脫力　緊急救治中

韓國瑜雲林造勢！主辦單位喊：不能輸花蓮　現已突破「8萬人」

黃國昌：郭台銘若通過初選　應退出有線電視系統經營

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪樓：是培根！

大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家：你生重病

從花蓮挺到雲林　謝龍介場場出席站台韓國瑜：他現在很危險

快訊／韓國瑜大進場！150名旗手開道　12萬韓粉「眼眶全濕」高喊：總統好

雲嘉鐵娘子合體　張麗善：相挺雲林子弟現場已破8萬人

「120CM辣腿」神力女超人雲林挺韓！　許淑華高喊：土包子好久不見！

韓國瑜雲林造勢　「四叉貓」場勘椅子僅1萬3千　網：亂講！有2千3百萬

韓國瑜後頭厝雲林造勢！　10萬韓粉擠爆「斗六人文公園」

香港「逃犯條例」修法宣布暫緩　韓國瑜這次火速發表回應！

頂32度高溫挺韓！韓粉「中暑」脫力　緊急救治中

韓國瑜雲林造勢！主辦單位喊：不能輸花蓮　現已突破「8萬人」

黃國昌：郭台銘若通過初選　應退出有線電視系統經營

從花蓮挺到雲林　謝龍介場場出席站台韓國瑜：他現在很危險

華南青少棒／莊欽仰首度先發就奪勝　澎湖首參賽闖6強

射箭世錦賽／複合弓女團229比224　力壓美國奪金！

135年來首位女校長！　53歲指揮官接管美國海軍戰爭學院

福斯集團「電動小車3兄弟」到齊！Seat Mii Electric亮相

四葉草談假面閨蜜：我沒朋友！　穩交子閎羞認「嚮往家庭」

快訊／韓國瑜大進場！150名旗手開道　12萬韓粉「眼眶全濕」高喊：總統好

《玩具總動員4》內部文件曝光！「胡迪ＯＯＯ不能說」惹火他

大齡單身更有魅力！姊姊們掌握5要點　提高含「金」量

暴龍奪冠多倫多全城激昂！　Roots也瘋狂祭出「限時7折」

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

政治熱門新聞

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」..

楊秋興說話了不知道他要告什麼

高嘉瑜曝賴清德參選動機：不是為..

韓國瑜深夜951字　PO影片反..

韓國瑜加辦新竹造勢　日期強碰王..

韓國瑜深夜嗆「防疫補助空空空」..

韓國瑜雲林造勢　網徵「丟雞蛋」..

黃國昌證實被邀加入「白色聯盟」

郭台銘批台灣民主不需要「中奸媒..

時力提韓國瑜條款　落跑市長要追..

空拍圖曝光　韓粉「頂32度高溫..

韓國瑜發四點聲明喊「準備提告」

攝影機緊盯韓國瑜批不光明磊落

國瑜夜市雲林狂賺　香腸半天賣千..

更多熱門

相關新聞

不受「退場」影響　盧秀燕和2千多名學生俏皮合照

台中市長盧秀燕15日到東山高中，與2千多名市長獎得獎學生合照留念，受到學生與家長熱情歡迎，盧也應畢業生們要求，開心的擺出各式俏皮動作合照，展現十足親和力，完全不受被議員轟出議場，以及日前贈送學生禮物卻被認為是觸霉頭的影響，她勉勵在場畢業生，繼續努力加油，「你們都是台中市的第一名」。

藍揶揄議昨請盧秀燕經費　今就請出議場

首被請出場　盧秀燕：無話可說

盧秀燕等被請出議場　新聞局長嘆政治悲哀

守住最後淨土　中市府預先成立秋行軍蟲小組

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

T妹：演藝圈2夫妻「螢幕曬愛私下酒店玩」

阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」　李佳芬讚浪漫

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面