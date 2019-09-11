快訊／郭台銘參選大勢底定　中常委盼好聚好散：借款4500萬已還

▲郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團參選人郭台銘準備獨立參選總統，2020將形成「三腳督」的新戰局。國民黨中常委姚江臨11日在中常會前受訪表示，走到這種地步，大家好聚好散是最好，每個人都是大人了，自己知道該怎麼辦，大家不要做得太難看。是否希望郭台銘、王金平自行退黨，姚江臨說，如果不好聚好散，那大家就依黨紀來處理。

關於國民黨跟郭台銘的借貸狀況，姚江臨澄清，國民黨跟郭台銘的借貸關係只有一次，且是在洪秀柱擔任國民黨主席時期，只有一次借了4500萬元，但國民黨3個月後就還了，後面就沒有（再借錢）了。

是否可能在9月17日或郭台銘登記總統連署前，國民黨先行處理？姚江臨表示，等領表、連署行為發生再說，國民黨考紀會有考紀會的做法，但他也強調，行為一旦發生國民黨就會馬上有動作，這也已經是國民黨全黨的共識，沒有第二條路可以走了。

藍營擔心若郭台銘、王金平持續不明確表態，將會慢慢凌遲國民黨。姚江臨對此回應，這樣就不厚道了，何況王金平是國民黨從年輕就開始栽培、提拔，讓他當了連續17年的立法院長、連續4屆的不分區立委，卻用這樣來凌遲國民黨，今天早上（郭、王）也講到道義，黑道也有道義，人也有人的道義。

▼國民黨中常委姚江臨。（圖／記者屠惠剛攝）