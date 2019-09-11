韓國瑜爆粗口「教壞囡仔大小」　苦苓：台灣要改名髒話共和國？

▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日頻頻爆粗口，繼脫口「他奶奶的」、一字髒話後，韓國瑜10日再砲轟，丁守中過去選台北市長時「溫吞吞提不出個屁」。對此，作家苦苓11日痛批，韓國瑜不斷在公開場合講髒話，「教壞囡仔大小」，難道台灣要改名「髒話共和國」嗎？

韓國瑜繼日前「他奶奶的、恁爸等你！」言論後，9日參加里長座談會時又脫口一字髒話「幹」，10日提到過去丁守中在選台北市長時，更直言「溫吞吞提不出個屁」，但事後韓國瑜解釋「完全沒有對丁守中委員不禮貌的意思，我只是比喻丁守中委員收到這麼多不公平的抹黑，拜託大家把所有的講話從頭看到尾。」

對此，苦苓透過臉書表示，韓國瑜在新北市造勢大會爆粗口「他奶奶的」，某些媒體跟名嘴替他辯解說是「庶民語言」，「那麼大家是不是也可以說『他媽的韓國瑜』——既然可以他奶奶，為什麼不可以他媽？請問這不叫髒話，什麼叫髒話？」

苦苓指出，「既然韓國瑜號稱『發揚中華文化』，我就跟你『文化』一下」，這句「他奶奶的」原文是「日他奶奶的」，就好像台語說「你老母咧」原文也是「獅你老母咧」。另外，「你知道什麼人可以對別人自稱『恁爸』嗎？那就是「駛你娘」的人！」不管華語、台語的「三字經」都不是真的要跟對方媽媽發生性行為，而是要占對方便宜，所以自稱「恁爸」，其實就是在罵對方「獅你娘」，「請問這不是髒話，什麼叫髒話？」

對於韓國瑜跟里長們說「當官不帶長，放屁不會響」（還帶了一個X字，被電視台消音了），又批評丁守中「溫呑呑三腳踢不出個屁來」，苦苓說，「我們都知道一般人的屁都是由肛門出來的，你的屁卻都由嘴巴出來，請問這不是髒話，什麼是髒話？」

苦苓批評，若韓國瑜不幸當上總統接見外賓，說出「他奶奶的！恁爸等你很久了，有屁快放吧！」全國民眾會怎麼想？國際媒體會怎麼講？台灣要改名「髒話共和國」嗎？私底下人們難免爆粗口，韓國瑜卻不斷在公開場合講髒話，「教壞囡仔大小」，將來如果聽到小學生說「放屁！他奶奶的！恁爸才不怕你！」父母師長要糾正，卻被小孩子說總統也都是這樣講，「你會不會覺得很光榮呢？」