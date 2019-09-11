酒後以為沒事　騎機車載朋友卻撞分隔島雙雙受傷

記者李忠憲／台中報導

酒駕傷己又害人！王姓男子11日與友人飲酒作樂，結束後自認沒事，凌晨騎機車載林姓友人行經台灣大道時，疑似恍神失控撞上中央分隔島，雙雙倒地，林男受輕傷，但王男則傷勢嚴重，送醫急救後住院觀察。警方表示，王男酒測值嚴重超標，將依公共危險罪嫌送辦。

▲王姓男子騎車酒駕載友人，自撞中央分隔島，傷勢嚴重送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市消防局11日凌晨1點半左右獲報，台灣大道二段慢車道上，有一輛機車疑似自撞分隔島後摔倒在地，騎機車的王姓男子與坐後座的林姓男子雙雙倒地受傷。中港消防分隊立刻出動2輛救護車前往，發現37歲王男傷勢嚴重，同年紀的林男傷勢較輕，意識清楚，2人均送往中國醫藥大學附設醫院急救，王男則住院觀察。

▲▼機車撞擊撞中央分隔島後滑行，左側毀損嚴重。（圖／民眾提供）

▲▼消防隊到場，將後座傷者抬上救護車送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方獲報也趕到現場採證，由於現場並沒有分岔路口，道路路面正常，恐怕是因為酒駕，才會去撞分隔島。經醫院協助抽血檢驗後，果然王男的酒精濃度超標。

第六分局表示，王姓男子疑似酒後騎機車載友人，行經該路段時不慎自己撞上中央分隔島，將依公共危險罪嫌送辦。警方也重申，酒駕害人害己，酒後不開車，才能平安回家。

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