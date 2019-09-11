夜店跳舞爆口角「8警1分鐘到場」　酒客怒告狀：他們找我們吵架

記者陳玉／台中報導

台中南屯區知名夜店11日凌晨3點多發生糾紛，胡姓少年與吳姓男子因在2樓舞池跳舞時因不滿人多遭推擠進而發生口角，雙方友人上前勸阻無效，夜店安管見狀立即通知在店外設臨檢站的8名員警，衝突男子見多名警力到場也愣住了，其中一名男子馬上指著對方說「他們找我們吵架」，警方將7人強制帶所管束，另名白衣男子在上警車前仍氣憤難平，不管警方在旁仍嗆對方「叫他們先出來啦！」，相當火爆。

▲黑衣男子（右）見員警到場，立即指著對方說「他們找我們吵架！」。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



11日凌晨3點45分，南屯區大觀路上知名夜店發生酒客糾紛，19歲胡男與24歲吳男在2樓舞池跳舞時，因人多推擠，雙方怒而互推並爆發口角，一旁曹男等5名友人上前勸阻無效，店內安管見狀立即通報警方。

▲▼警方上前拉開衝突雙方，另名白衣男子仍氣憤難平，大聲嗆「叫他們出來啦！」。



在店外設置臨檢站的8名員警聞訊後，1分鐘內就到場控制場面，衝突男子見多名員警也都驚呆了，其中一名黑衣男子先指著對方說「他們找我們吵架」，警方將現場7人帶回所了解，另名白衣男子在上警車前，不顧員警在旁，怒嗆「叫他們先出來啦！」。

警方表示，市警局對夜店及各種暴力事件非常重視，一經發生即速處置，本件雖非街頭暴力，7男也未涉及肢體衝突，無法依社會秩序維護法裁罰，但仍以最高效率入店排除，並強制管束，以收遏阻之效。