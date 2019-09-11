雲端最前線／郭台銘選定了！郭柯王幕僚進中選會談總統連署

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鴻海集團創辦人郭台銘選定了！郭柯王三方幕僚10日一同前往中選會商討總統連署事宜。對於「中秋節起義」一事，三方幕僚則同聲表示「沒有問題」。另外，據了解，郭台銘將以獨立參選人身份投入2020總統大選，讓目前藍綠對決的態勢，正式進入「三腳督」的新局面。《雲端最前線》11日邀請前立法委員沈富雄、永齡基金會執行秘書陳佳圻、前台北市議員顏若芳、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討「郭柯王」的布局與發展。

▲郭台銘。（圖／記者邱顯燁攝）



針對郭台銘連署正式起跑的時間，永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，實際可以開始連署的時間是9月19日，「18日會確定我們的申請是不是有效會通知我們，19日才開始做連署」。至於號召力驚人的郭董、王金平，日前都有支持者主動連署，未來在正式公告後，該連署是否有效？甚至還有支持者研發「連署APP」？蔡沁瑜則說，這部分有特別問一下中選會，「一切還是以他們紙本的情況為主」。

另外，根據《天下雜誌》2019年縣市首長施政滿意度調查結果，其中，新聞聲量高的明星級縣市長，治理能力卻不受肯定，且有意參選總統的北、高市長柯文哲和韓國瑜，滿意度在22個縣市首長中，竟都跌至倒數第3名和倒數第1名。《雲端最前線》11日邀請前立法委員沈富雄、永齡基金會執行秘書陳佳圻、前台北市議員顏若芳、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。