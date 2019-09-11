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影／王世堅轟柯文哲創黨消費市政資源　開議送上刀叉：勿吃人肉

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲11日赴市議會施政報告，這會期也是柯文哲籌組台灣民眾黨後第一個會期。藍綠議員質疑柯文哲公器私用，連番杯葛。台北市議員王世堅轟柯文哲消費市政資源，並送上一副刀叉，要柯文哲「不要用刀叉吃人肉」。

王世堅說，這兩個半月的休會期，柯市長的美夢，市民的噩夢悄然發生，民眾黨成立了，政治騙子組成的詐騙集團，整個台北市政府儼然成了柯文哲民眾黨的中央黨部，從創黨第一天，消費市政資源無極限，創黨第一天就黨政不分，市府幕僚官員不明究理的成人頭黨員，聯合醫院的資源人力也被拉進去，「市府、聯合醫院、民眾黨，府院黨一家親」。

王世堅痛批，正直的幕僚官員們目瞪口呆，要參與2020大選，柯文哲進一步把局處長裝點門面，列為不分區立委，把明星幕僚當車手，推去選區域立委，這些正直的幕僚官員們，他們多數敢怒不敢言，任由柯文哲擺布，這是名副其實的吃人夠夠，柯文哲對市府資源巧取豪奪、肆無忌憚，對市民、市府同仁吃人夠夠，柯文哲欺負他們的善良，柯曾經說財團過用刀叉吃人肉，但他現在的行徑就是用刀叉吃人肉。王接著拿出準備好的刀叉送給柯文哲，要柯文哲不要用刀叉吃人肉。

▲▼柯文哲施政報告與質詢及答覆,柯文哲市長。（圖／記者季相儒攝）

▲▼柯文哲施政報告與質詢及答覆,王世堅議員送柯文哲市長一副刀叉,說柯文哲市長是用刀叉吃人肉。（圖／記者季相儒攝）

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆，王世堅議員送柯文哲市長一副刀叉。（圖／記者季相儒攝）

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