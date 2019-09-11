基層喊開除郭台銘、王金平　歐陽龍：沒參選事實怎麼處理？

▲郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團參選人郭台銘準備參選2020總統，11日清晨赴新竹和台北市長柯文哲、柯爸、柯媽一起城隍廟參拜，9點30分到立法院拜訪前立法院長王金平，外界猜測「郭柯王」結盟的態勢也大勢底定。對於基層希望趕快開除郭台銘和王金平的黨籍，國民黨發言人歐陽龍表示，「沒有發生的事（參選）怎麼會去做處理呢？」

歐陽龍11日於中常會後受訪表示，要等到9月17日登記連署截止日時，是不是有黨員同志去登記，黨中央才會有處置，目前為止，不管是郭柯王結盟或是誰脫黨，或是繼續留在國民黨，這些未曾發生，「沒有發生的事怎麼會去做處理呢？」

國民黨中常委姚江臨在中常會前受訪表示，走到這種地步，大家好聚好散是最好，每個人都是大人了，自己知道該怎麼辦，大家不要做得太難看。是否希望郭台銘、王金平自行退黨，姚江臨說，如果不好聚好散，那大家就依黨紀來處理。

關於國民黨跟郭台銘的借貸狀況，姚江臨澄清，國民黨跟郭台銘的借貸關係只有一次，且是在洪秀柱擔任國民黨主席時期，只有一次借了4500萬元，但國民黨3個月後就還了，後面就沒有（再借錢）了。

是否可能在9月17日或郭台銘登記總統連署前，國民黨先行處理？姚江臨表示，等領表、連署行為發生再說，國民黨考紀會有考紀會的做法，但他也強調，行為一旦發生國民黨就會馬上有動作，這也已經是國民黨全黨的共識，沒有第二條路可以走了。