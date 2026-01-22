26歲男和老婆吵架自傷！竟把護理師打到腦震盪　同事飛越櫃檯救人

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區澄清醫院中港分院21日凌晨驚傳醫療暴力事件！一名26歲林姓男子因與妻子發生激烈爭執，情緒失控下竟自傷，隨後由救護車緊急送往醫院急診室救治。不料，林男在就醫過程中疑因情緒持續不穩，拒絕接受進一步醫療行為，護理師前往關心卻遭林男出拳攻擊成腦震盪。

▲中港澄清醫院驚傳暴力事件，男子出拳攻擊護理師，導致其腦震盪。（圖／中港澄清醫院提供，下同）



據了解，林男在爭執過程中情緒瞬間爆發，竟毫無預警地向護理師揮拳攻擊。由於力道猛烈，受害護理師當場被「揍飛」，整個人向後仰倒在病床上。現場情況一度陷入混亂，其他醫護人員見狀趕緊上前查看，其中一名男護理師為了保護同事，更是直接「飛越過護理站」上前協助制止，防止事態進一步擴大。

警方獲報後趕抵現場，將情緒激動的林姓犯嫌制伏並帶回派出所調查。警方隨後調閱院內監視器影像，確認林男攻擊醫護人員的事實明確，全案將依違反《醫療法》及《刑法》傷害罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

針對此起醫療暴力事件，第六分局嚴正強調，對於任何影響醫療行為之暴力事件，警方絕對秉持「零容忍」態度，絕不寬貸，必將依法嚴查嚴辦。此外，警方也將持續強化與轄內醫療機構的聯防機制，特別是在深夜時段增加巡邏頻率，以確保第一線醫護人員能在安全、受尊重的環境下執行勤務，守護市民健康。