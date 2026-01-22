　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國防密件「消失42秒」　綠營再告黃國昌1罪：足夠翻攝文件

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委陳培瑜(右起)在律師黃帝穎陪同下告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨籍立法委員黃國昌稱不小心帶走國防密會文件30秒後返還，民進黨立院黨團調閱監視畫面，懷疑實際時間長達1分15秒，其中有42秒在監視器死角沒被拍到，立委陳培瑜表示，42秒足夠翻攝全部文件，因此在律師黃帝穎陪同下，到台北地檢署告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》。

國防部長顧立雄19日到立法院外交國防委員會，以秘密會議的方式說明1.25兆國防預算規劃，會後傳出黃國昌曾把應繳回的機密文件帶離，黃國昌在臉書解釋，「手上一堆資料，不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒」，仍被綠營告發涉嫌洩漏國防秘密罪，並已由北檢分案偵辦。

綠營進一步調閱立法院監視畫面後指出，黃國昌當天上午10點40分5秒時，將會議資料帶離現場，直到10點41分20秒，才回到委員會交還資料，這段時間長達1分15秒，其中42秒是在樓梯間的監視器死角，當時黃國昌身邊還有助理隨行，有機會翻拍刺探、蒐集國防機密，甚至進一步洩漏。

陳培瑜提告指出，當天會議室禁止帶紙、筆、手機，「黃國昌狡辯說手上有自己的文件，根本是在說謊」，因為機密文件會有編號，國防部人員在回收文件的時候，發現黃國昌那份不見才衝出去找人，陳培瑜表示，她知道有幾頁，42秒時間非常足夠把所有畫面(文件內容)都拍完，質疑黃國昌，「做了甚麼相關動作之後才衝回去交還機密文件？」

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

針對民眾黨立法院黨團總召黃國昌日前出席立法院外交國防委員會後，一度將1.25兆軍購的機密資料攜出場，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（22日）向北檢告發黃涉違《國家機密保護法》與《刑法》。對此，黃國昌回應，民進黨這群人非常可笑，昨天告，今天又告，是搞不清楚到底要適用什麼法條嗎？奉勸這群法盲不要一天到晚秀下限，等到檢察官作出不起訴處分後，民進黨到時候千萬不要躲起來。

批卓榮泰龜縮辯論沒擔當　黃國昌：白軍購特別條例週末開會後定稿

藍批賴清德缺席彈劾說明會　臉書遭灌爆洗臉

民眾黨支持軍購條例條件曝　黃國昌邀賴清德辯論：國人若認賴有理8票支持

黃國昌「誤拿」國防機密文件！張博洋實測

黃國昌立法院國防預算秘密會議密件國家機密保護法國安法

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

