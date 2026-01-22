快訊／國防密件「消失42秒」　綠營再告黃國昌1罪：足夠翻攝文件

▲立委陳培瑜(右起)在律師黃帝穎陪同下告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨籍立法委員黃國昌稱不小心帶走國防密會文件30秒後返還，民進黨立院黨團調閱監視畫面，懷疑實際時間長達1分15秒，其中有42秒在監視器死角沒被拍到，立委陳培瑜表示，42秒足夠翻攝全部文件，因此在律師黃帝穎陪同下，到台北地檢署告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》。

國防部長顧立雄19日到立法院外交國防委員會，以秘密會議的方式說明1.25兆國防預算規劃，會後傳出黃國昌曾把應繳回的機密文件帶離，黃國昌在臉書解釋，「手上一堆資料，不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒」，仍被綠營告發涉嫌洩漏國防秘密罪，並已由北檢分案偵辦。

綠營進一步調閱立法院監視畫面後指出，黃國昌當天上午10點40分5秒時，將會議資料帶離現場，直到10點41分20秒，才回到委員會交還資料，這段時間長達1分15秒，其中42秒是在樓梯間的監視器死角，當時黃國昌身邊還有助理隨行，有機會翻拍刺探、蒐集國防機密，甚至進一步洩漏。

陳培瑜提告指出，當天會議室禁止帶紙、筆、手機，「黃國昌狡辯說手上有自己的文件，根本是在說謊」，因為機密文件會有編號，國防部人員在回收文件的時候，發現黃國昌那份不見才衝出去找人，陳培瑜表示，她知道有幾頁，42秒時間非常足夠把所有畫面(文件內容)都拍完，質疑黃國昌，「做了甚麼相關動作之後才衝回去交還機密文件？」