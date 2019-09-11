影／月圓頭也圓！　男童騎車摔傷「頭顱碎13片」奇蹟甦醒　醫助顱骨修復

記者陳玉／台中報導

台中王姓男童去年4月底因騎車摔傷，導致左側頭顱重摔成13片，經搶救後奇蹟甦醒，但出院後頭股癒合不良，有刺穿頭皮風險、及影響神經功能，經接受「鈦合金顱骨修復手術」，術後重建帥氣樣貌，王童家人11日也特別返院感謝醫護團隊，大家笑說「月圓、頭也圓喔！」

▲台中腦傷童奇蹟甦醒，院方助頭顱修復手術找回自信。（圖／亞大醫院提供，下同）



亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆表示，去年王童到院時，頭骨破碎嚴重，必須先控制顱內壓及移除血塊，因此緊急打開頭骨進行清創，3個月後再進行一次顱骨成型手術，將暫置在腹中的頭蓋骨復原，男童也奇蹟似恢復意識，讓醫療團隊相當振奮。

但因王童側邊頭骨破碎嚴重，在自行生長過程中，無法完全密合復原，使得兩側頭形並不對稱，其中一塊頭骨更幾乎穿破頭皮，恐有感染之虞，故近期再安排手術，藉由3D列印方式重建頭骨，取代缺損區域，術後外觀幾乎與正常人沒有差別。

▲王童與父親今返院感謝醫護人員、大眾的協助，場面溫馨。

醫師評估後，決定採用「鈦合金顱骨修復手術」，以鈦合金網膜為修補材料，透過患者術前腦部斷層掃描資料，配合3D列印技術重建顱骨，除了使術後顱骨左右對稱，也能涵蓋萎縮的顳肌，有效縮短手術時間、降低併發症的風險。

林志隆提到，王童能於一年半恢復良好，也借助中醫團隊的針灸治療，中醫科主治醫師王崧表示，藉由中西醫雙管齊下，每周進行3次針灸治療，短時間內恢復四肢力量，也順利回到校園。

王童與父親今也到院感謝院方及社會大眾，指出當初有各界善心人士即時伸出援手，才能助一家人渡過難關，現在孩子能夠生活自理，讓家人相當感動，王父也不斷提醒兒子「受人點滴、湧泉以報」，未來有能力要盡力回饋社會，將這份情傳下去。