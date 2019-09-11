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台北市83.6歲最長壽！國人平均壽命80.7歲「創新高」

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▲國人平均壽命創新高。（圖／pakutaso）

▲國人平均壽命創新高。（示意圖／pakutaso）

記者蔣婕妤／台北報導

內政部11日公布「107年簡易生命表」，國人的平均壽命達80.7歲，其中男性77.5歲、女性84.0歲，同樣創下歷年新高。相較於全球平均壽命，我國男、女性平均壽命均高於全球平均水準，低於日本、瑞士、西班牙、新加坡等國家。

內政部表示，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，近年來國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從97年78.6歲增至107年80.7歲，顯示國人已越來越長壽。

內政部指出，107年國人死亡人數為17萬2,700人，較106年增加672人，粗死亡率為7.32‰，較106年略增0.02個千分點；標準化死亡率則為每10萬人口415.0人，較106年減少2.2%，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢。

根據資料，從六都來看，107年的國人平均壽命，以台北市83.6歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

針對各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.1歲最高，台東縣75.8歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，尤其台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關，惟兩者差距已較10年前縮小。

▼內政部統計處副處長鄭敏祿說明國人平均壽命議題。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼內政部統計處副處長鄭敏祿說明國人平均壽命議題。（圖／記者蔣婕妤攝）

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