車上醒來「護墊不見了」！女副駕驚覺台南男性侵　他電話：會煞車

記者曾羿翔／綜合報導



台南一名聶姓男子被控在國道一號南下新營服務區的停車場內，趁女性友人在副駕熟睡之際，脫下其褲子及護墊並觸摸下體，涉嫌乘機性侵未遂。刑事部分，法院已判決聶男2年徒刑定讞；民事賠償方面，台南地方法院近日判決聶男須支付被害人精神慰撫金新台幣30萬元，全案仍可上訴。

錄音成關鍵證據 加害人自承細節攻破否認說詞



根據判決指出，案發當晚，聶男駕車載女方休息時，趁其熟睡之際伸手侵犯，儘管因無法勃起未得逞，但行為已構成乘機性交未遂。女方在如廁時發現護墊遺失並感覺異狀，進而質問聶男。事後，因聶男配偶懷疑外遇而與女方聯繫，整起事件才曝光。聶男在與女方的電話中坦承「有摸到護墊、下面」、「那天硬不起來」、「就是妳醒來，然後妳就問我說：啊我的護墊呢？」、「我自己X出來，而且那天不知道是因為太累還怎麼樣，整個都硬不起來」、「我也會怕，我也會煞車，就是自己也會煞車啦，因為如果沒有戴套子，我自己也會怕」等語，成為關鍵證據。



女方事後提出300萬元民事求償。法院審理後認定，雖女方未能具體證明財產損失，但聶男乘機性侵行為已嚴重侵害女方「貞操權」，酌情判賠精神慰撫金30萬元。



法官指證據可採間接佐證 被告道歉錄音明確自打臉

判決另指出，性侵案件多發生於密閉空間，證據常仰賴間接佐證。本案中，除了錄音與聶男對女方男友坦承「這兩天其實我本來就想跟你坦白，我發誓，我只有手指頭碰觸，我沒有強她，是我做錯事情，我包紅3萬6辦一桌跟你道歉」等語也與其辯稱「無不當行為」自相矛盾。法院最後認定女方證詞可信、事證明確，駁回聶男所有抗辯理由。

法院並指出，考量雙方經濟狀況與社會地位後，裁定賠償金額為新台幣30萬元，並應支付自113年8月21日起至清償日止的年息5%。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。