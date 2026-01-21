　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車上醒來「護墊不見了」！女副駕驚覺台南男性侵　他電話：會煞車

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲男女雙方在國道服務區停車場休息，卻演變成一樁社會案件。（示意圖／pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

台南一名聶姓男子被控在國道一號南下新營服務區的停車場內，趁女性友人在副駕熟睡之際，脫下其褲子及護墊並觸摸下體，涉嫌乘機性侵未遂。刑事部分，法院已判決聶男2年徒刑定讞；民事賠償方面，台南地方法院近日判決聶男須支付被害人精神慰撫金新台幣30萬元，全案仍可上訴。

錄音成關鍵證據 加害人自承細節攻破否認說詞

根據判決指出，案發當晚，聶男駕車載女方休息時，趁其熟睡之際伸手侵犯，儘管因無法勃起未得逞，但行為已構成乘機性交未遂。女方在如廁時發現護墊遺失並感覺異狀，進而質問聶男。事後，因聶男配偶懷疑外遇而與女方聯繫，整起事件才曝光。聶男在與女方的電話中坦承「有摸到護墊、下面」、「那天硬不起來」、「就是妳醒來，然後妳就問我說：啊我的護墊呢？」、「我自己X出來，而且那天不知道是因為太累還怎麼樣，整個都硬不起來」、「我也會怕，我也會煞車，就是自己也會煞車啦，因為如果沒有戴套子，我自己也會怕」等語，成為關鍵證據。

女方事後提出300萬元民事求償。法院審理後認定，雖女方未能具體證明財產損失，但聶男乘機性侵行為已嚴重侵害女方「貞操權」，酌情判賠精神慰撫金30萬元。

法官指證據可採間接佐證 被告道歉錄音明確自打臉

判決另指出，性侵案件多發生於密閉空間，證據常仰賴間接佐證。本案中，除了錄音與聶男對女方男友坦承「這兩天其實我本來就想跟你坦白，我發誓，我只有手指頭碰觸，我沒有強她，是我做錯事情，我包紅3萬6辦一桌跟你道歉」等語也與其辯稱「無不當行為」自相矛盾。法院最後認定女方證詞可信、事證明確，駁回聶男所有抗辯理由。

法院並指出，考量雙方經濟狀況與社會地位後，裁定賠償金額為新台幣30萬元，並應支付自113年8月21日起至清償日止的年息5%。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
KTV唱一半OHCA！男救回恐變植物人　妻慟：他都說「休息一
國民黨花蓮縣長初選民調出爐
高等法院院長高金枝驚爆霸凌！
快訊／雙北有感　19:47發生規模4.4地震！
快訊／新北某社區「30歲女墜樓」倒血泊死亡
桃園死亡車禍　23歲外送員噴飛不治　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北捷板南線驚見學生亮剪刀！乘客嚇按緊急鈴　南港分局說明

高等法院院長高金枝驚爆霸凌　法官幼女重病還酸她「玻璃心」

快訊／淡水某社區「30歲女墜樓」倒血泊！　搶救無效亡

車上醒來「護墊不見了」！女副駕驚覺台南男性侵　他電話：會煞車

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

桃園休旅車右轉與機車碰撞　23歲外送員噴飛送醫不治

防寒流關窗小心中毒！新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

快訊／高雄大寮透天厝火警　屋主受困2樓獲救送醫

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

北捷板南線驚見學生亮剪刀！乘客嚇按緊急鈴　南港分局說明

高等法院院長高金枝驚爆霸凌　法官幼女重病還酸她「玻璃心」

快訊／淡水某社區「30歲女墜樓」倒血泊！　搶救無效亡

車上醒來「護墊不見了」！女副駕驚覺台南男性侵　他電話：會煞車

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

桃園休旅車右轉與機車碰撞　23歲外送員噴飛送醫不治

防寒流關窗小心中毒！新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

快訊／高雄大寮透天厝火警　屋主受困2樓獲救送醫

電影版《淘氣小企鵝啵樂樂》風靡全球！　韓國票房飆破22億

北捷板南線驚見學生亮剪刀！乘客嚇按緊急鈴　南港分局說明

KTV唱一半OHCA！男救回恐變植物人　妻慟：他都說「休息一下就好」

高等法院院長高金枝驚爆霸凌　法官幼女重病還酸她「玻璃心」

NIKE與SKIMS首雙聯名鞋誕生！史上最優雅Rift分趾鞋　細節、開賣一次看

廉世彬露修長美腿為了「他」 樂天猿氣到韓國執行「神秘任務」

快訊／19:47宜蘭縣壯圍鄉規模4.4地震　最大震度2級

快訊／淡水某社區「30歲女墜樓」倒血泊！　搶救無效亡

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

台灣客2025年赴日破676萬人次！狂花1.2兆日圓　消費力全球第二

Karina見粉絲摔倒 急忙停下..擔心皺眉

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋

哥結婚拒絕邀張文：怕弟弟會殺人

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

即／不只滿堂紅淪洗錢水房　虎爺台菜私廚詹軒文被捕

即／北捷驚見高中生亮剪刀　旅客嚇壞急通報

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」　法官一臉問號

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

正妹拔智齒慘遭「屠殺」1.5小時牙醫遭求償

虎媽囚死女兒！　貓爸偷開門「掐熄生機」起訴

台南女名醫一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

快訊／上班注意！　國3追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱

奇美博物館年度重量級特展《埃及之王：法老》將於1月29日盛大開展，橫跨五千年的古埃及文明與藝術精華即將在台南登場，為迎接這場國際級文化盛事，向來主打親子友善的和逸飯店•台南西門館提前暖身，以「法老王的秘密任務」為主題，推出一系列結合住宿、展覽與互動體驗的親子專屬企劃，讓古文明不只停留在博物館，更延伸到旅宿生活之中。

台南女名醫一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

台南女名醫一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

台南市道安數據偏高不迴避滾動檢討用數據守住安全底線

台南市道安數據偏高不迴避滾動檢討用數據守住安全底線

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

國1北斗交流道「2車逆向」　警調監視器追車主

國1北斗交流道「2車逆向」　警調監視器追車主

關鍵字：

護墊性侵台南停車場國道

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

這一幕好眼熟「像1990年代崩盤前場景？」　粉專：有點害怕了

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面