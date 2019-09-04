永達再捐8輛「長照服務專車」！接送長輩參加社區活動　降低失智風險

▲永達保經暨基金會董事長吳文永（左六起）、衛福部長期照顧司副司長周道君，永達保經總經理陳慶鴻（左五），永達基金會執行長汪用和（右一）與2019永達長照專車受贈縣市政府長官合影留念。（圖／永達保經提供）

財經中心／台北報導

自2018年啟動長照服務專車8年捐贈計畫，永達保經4日宣布，今年再度捐贈8輛專車，喚起各界對長照議題的關注，協助長輩參與社區關懷課程活動，有益延緩長者失智及降低失能的風險。

根據主計總處發布國情統計通報指出，2019年6月底，台灣老年人口達352萬人，老年人口占總人口比率也升至14.9%；國發會推估，2026年就會邁入「超高齡社會」。隨著進入高齡化社會，永達保經認為，失智的人口將越來越多。根據內政部統計，全台灣失智人口超過28萬人，幾乎一年增加1萬人，預估20年後將會突破50萬人，長期照護需求與日遽增。

永達保經表示，有鑑於此，永達再次捐贈長照專車，以「樂活銀髮人生」為主軸，協助縣市政府、機構推動老人服務，對象包含失智、失能、亞健康、健康的長者，接送長輩參與社區關懷課程活動、長照服務中心的共餐活動等，適切照顧長輩，有益於延緩失智及降低失能的風險，也讓長輩找到生活重心。

「『長照服務專車』就像是一座移動橋樑。」永達保經指出，專車串起了服務與需求，讓長輩不失援，能夠擁有快樂的老年生活；民眾也可以多加利用各縣市長照專車接送服務，提供長者、失能失智者外出，甚至是就醫的需求，希望緩解失能者、免去復康巴士「一車難求」的窘境。

2018年，永達推廣「永續長照，專車送達」的理念，投入長照服務專車捐贈計畫，全體永達人捐出每月所得1%，結合健走活動所有的報名費，作為長照服務專車的購置經費，並預計8年時間，完成64輛長照專車的捐贈。

永達保經董事長吳文永表示，與其讓長輩每天對著電視發呆、睡覺，應該鼓勵他們多出門、多動腦、多說話來活化大腦，降低失智風險，「長照專車讓更多長輩可以跨出家門，接送老長輩去長照服務中心參與共餐活動、社區課程、日間托老等，訓練失智長者動腦去思考記憶，透過音樂運動訓練肌力，延緩長輩們的退化程度。」